创建多语言团队视频以实现全球覆盖
通过AI驱动的配音生成轻松本地化您的团队沟通并覆盖全球观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的动态营销活动视频，面向全球营销团队和内容创作者，展示如何向多元化的国际市场介绍新产品。视觉和音频风格应具有吸引力并适应文化差异，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成本地化版本，并配有准确的字幕/说明，确保最大化的覆盖范围和品牌一致性。
为团队负责人和项目经理制作一段90秒的内部沟通更新视频，负责多语言团队，突出项目里程碑并促进无缝协作。采用友好且信息丰富的视觉风格，使用自定义视频模板，结合AI化身以多种团队语言提供更新，并配有清晰的字幕/说明，便于全球观众理解。
设计一段2分钟的电子学习模块，面向产品经理和技术作家，向全球用户群解释复杂的软件功能。视觉风格应简洁、教学性强且精确，利用HeyGen的从脚本到视频功能将技术文档转化为视觉丰富的内容，配有准确的配音翻译和时间同步，提供可访问且有效的学习体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何高效创建多语言团队视频？
HeyGen利用先进的AI化身和配音翻译快速生成多语言团队视频。这确保了您的内容被本地化并易于全球观众理解，同时在不同地区保持品牌一致性。
HeyGen提供哪些AI驱动的工具来简化视频制作？
HeyGen提供强大的AI驱动工具，包括从脚本到视频、AI配音演员和AI字幕生成器。这些功能自动化地创建引人入胜的内容，简化整个视频制作过程，确保精确的时间和同步。
HeyGen是否提供保持视频营销品牌一致性的功能？
当然。HeyGen通过自定义视频模板和强大的品牌控制（包括标志和配色方案）支持品牌一致性。您可以无缝整合您的创意资产，确保所有视频符合您的营销指南。
HeyGen的AI化身如何增强各种教育和培训视频？
HeyGen的逼真AI化身非常适合制作引人入胜的内容，如电子学习视频和入职模块。它们提供了一种动态且专业的展示方式，减少了传统视频拍摄的需求，并能轻松更新培训内容。