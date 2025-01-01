创建构建品牌的使命宣言视频

将您的愿景转化为强大的叙述，并通过AI虚拟形象轻松提升品牌身份。

103/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
通过专业的45秒使命宣言视频增强企业沟通，适合内部团队或外部利益相关者。使用可自定义的模板展示组织的愿景和战略规划，确保通过自动生成的字幕/说明文字实现无障碍沟通，保持企业视觉风格并配以柔和的背景音乐。
示例提示词2
想象一下制作一个动态的60秒短片，快速传达您的使命宣言开发，非常适合忙碌的市场营销专业人士。HeyGen的从脚本到视频功能和丰富的媒体库/素材支持，允许制作一个具有快速剪辑和充满活力配音的引人入胜的视频，展示AI工具的强大功能来创建使命宣言视频。
示例提示词3
制作一个充满感情的30秒视频，表达您的非营利组织的核心目标或个人品牌的独特使命，面向潜在捐赠者和社区成员，以真实和富有同情心的视觉风格。利用逼真的AI虚拟形象传达信息，配以温柔的配音生成和柔和的音乐，通过调整纵横比和导出优化各种社交平台，以接触更广泛的受众。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建使命宣言视频

使用AI工具将您的核心目标转化为引人入胜的视频内容，轻松提升品牌身份和战略沟通。

1
Step 1
创建您的脚本并选择虚拟形象
首先将您的使命宣言写成清晰的脚本。然后，从多样的AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌并以视觉方式传达信息。
2
Step 2
选择模板并增强视觉效果
从我们的可自定义模板中选择一个来设置场景。整合您的品牌元素，添加背景音乐，并从我们的素材库中加入相关媒体以增强视频的吸引力。
3
Step 3
生成AI配音和字幕
利用我们的AI配音演员技术添加自然的多语言配音。自动生成字幕，确保您的强大使命宣言对所有观众可访问。
4
Step 4
导出并分享您的信息
通过以所需的纵横比导出最终的使命宣言视频。跨平台分享您的完整视频，以清晰传达您的核心目标和愿景。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强内部使命沟通

.

利用AI视频将您的使命宣言整合到培训和入职中，提升员工的理解和参与度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的使命宣言视频？

HeyGen的AI工具简化了创建使命宣言视频的过程，允许您将文本转化为视频，使用逼真的AI虚拟形象和多种可自定义的模板，确保清晰传达您的核心目标。

AI虚拟形象在使命宣言视频中带来哪些优势？

HeyGen的AI虚拟形象为您的使命宣言视频提供专业且一致的屏幕呈现，增强您的品牌身份提升。它们通过自然的配音和准确的字幕传达您的战略信息，使您的愿景更具吸引力和可访问性。

HeyGen能否有效地可视化我们公司的使命宣言？

是的，HeyGen使您能够将公司的使命宣言开发转化为动态视觉效果。通过利用文本到视频和多样的场景，您可以通过引人入胜的使命宣言视频有效展示您的愿景和核心目标。

HeyGen是否提供品牌对齐的使命宣言视频定制？

当然，HeyGen提供广泛的可自定义模板和品牌控制，允许您创建与品牌身份完美契合的使命宣言视频。您可以轻松集成您的标志、颜色，并从多种AI配音演员选项中选择，制作出独特且有影响力的视频。