创建微流程视频：即时简化培训
提升知识保留并简化员工培训。使用脚本生成的文本到视频轻松创建引人入胜的微学习视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一个60秒的培训视频，旨在更新他们关于一个关键的新软件功能，优先考虑即时知识保留。视觉呈现应动态现代，配以清晰的图形和振奋人心的背景音乐，同时由AI化身进行清晰简洁的解说，利用HeyGen的AI化身实现专业和一致的呈现。
设计一个简洁的30秒视频，概述有效虚拟团队协作的最佳实践，适用于所有部门的通用企业培训。视觉呈现应简洁且信息图表风格，配以轻快的音轨和清晰易懂的字幕。这个短视频是一个理想的微流程视频，利用HeyGen现成的模板和场景，确保快速且视觉吸引力的内容创作。
生成一个专注的50秒微学习视频，提供一个快速故障排除指南，针对常见的技术问题，目标是增强有经验员工的知识保留。视觉和音频风格应直接且以问题解决为导向，配以清晰的视觉效果和简洁权威的声音，利用HeyGen广泛的媒体库/素材支持，在整个培训视频中无缝整合相关的视觉提示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化微学习视频的创建？
HeyGen通过先进的AI技术让您轻松创建引人入胜的微学习视频。我们的平台将您的视频脚本转换为动态内容，配以逼真的AI化身，大大简化了高质量培训视频的制作过程。
HeyGen能否帮助提高员工培训中的知识保留？
当然可以。HeyGen能够快速制作短视频，用于有效的员工培训，非常适合微学习策略。通过提供简洁易懂的信息，这种方法可以增强知识保留。
我可以在HeyGen中为企业培训视频自定义哪些视觉元素？
使用HeyGen，您可以广泛控制视觉元素以符合企业品牌。您可以加入您的标志和品牌颜色，利用我们的媒体库获取素材，并添加专业字幕以制作全面的企业培训视频。
HeyGen在创建微流程视频方面有哪些能力？
HeyGen擅长帮助您创建微流程视频，非常适合新员工入职或解释复杂程序。只需提供您的视频脚本，HeyGen的平台将生成专业视频，促进清晰的故事讲述和有效的学习。