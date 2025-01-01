轻松使用AI创建指标定义视频

快速创建引人入胜的指标定义视频，利用HeyGen的AI虚拟形象进行视觉叙事。

示例提示词1
专为市场营销人员开发一个45秒的宣传视频，展示如何快速解释“转化率”，使用HeyGen的“创建指标定义视频模板”。采用动态和充满活力的视觉叙事风格，配以欢快的语音解说，通过内置字幕/说明和媒体库/素材支持增强清晰度。
示例提示词2
想象为客户成功经理制作一个2分钟的内部AI培训视频，详细说明“流失率”指标在各种背景下的定义。该视频将采用简洁的企业视觉风格，配以直接、令人安心的语音，利用HeyGen的从脚本到视频功能和纵横比调整功能进行多平台部署。
示例提示词3
为小企业主和教育工作者设计一个信息丰富的60秒解释视频，简化“广告支出回报率（ROAS）”指标的定义。使用HeyGen的免费文本到视频生成器，以友好、对话的语气呈现，配以引人入胜的素材和清晰的字幕/说明，通过HeyGen的AI工具使复杂的想法变得易于理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建指标定义视频

使用HeyGen的AI工具轻松将复杂的指标定义转化为引人入胜、易于理解的视频。

1
Step 1
选择模板或从头开始
首先从HeyGen的库中选择一个预先设计的“创建指标定义视频模板”，或从空白画布开始构建您的视频，确保您的AI培训视频具有专业外观，使用我们的模板和场景功能。
2
Step 2
添加您的指标定义内容
将详细的“指标定义”直接粘贴到脚本编辑器中。我们的从脚本到视频功能将自动准备您的内容进行口头传达，为您节省时间和精力。
3
Step 3
选择AI代言人并增强
通过从我们多样化的AI虚拟形象中选择一个“AI代言人”来提升您的视频。这些虚拟主持人将以清晰和引人入胜的声音传达您的指标定义，通过使用AI虚拟形象增强理解。
4
Step 4
生成、定制和导出
一旦您的脚本和虚拟形象设置完毕，生成您的视频。通过添加字幕/说明来增强可访问性和参与度，确保您的“引人入胜的视频”已打磨完毕并准备分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂概念以便更清晰的教育

使用引人入胜的AI视频澄清复杂的指标定义和数据概念，使复杂信息变得易于理解和掌握。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的指标定义视频？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和可定制的模板简化了创建引人入胜的指标定义视频的过程。这使用户能够轻松地将复杂数据转化为专业的视觉叙事，使信息易于理解和记忆。

HeyGen是否提供AI代言人以增强AI培训视频？

是的，HeyGen提供逼真的AI虚拟形象，作为您视频的AI代言人，大大增强了AI培训视频的影响力。我们的平台作为一个免费文本到视频生成器，允许您快速将脚本变为现实，配以自然的语音解说。

HeyGen提供哪些技术功能用于高级视频定制？

HeyGen提供强大的AI工具用于全面的技术视频定制，包括高质量的语音解说、自动字幕和品牌控制。用户还可以利用强大的调整工具，轻松优化视频以适应各种平台和纵横比。

HeyGen的AI工具能否为市场营销人员和客户成功经理创造有影响力的内容提供帮助？

当然，HeyGen的AI工具使市场营销人员和客户成功经理能够高效地制作高质量的培训内容和引人入胜的视频。通过利用AI虚拟形象和视觉叙事，他们可以创建强大的指标定义视频，与观众产生共鸣并提高理解力。