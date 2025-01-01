使用AI创建信息框架视频
通过动态内容创作，利用AI化身，帮助B2B市场营销人员清晰表达引人注目的价值主张。
为销售和市场团队开发一个动态的60秒教程，演示如何快速使用实用模板实施信息框架。强调创建能够引起客户共鸣的有说服力的价值主张。视频应展示一个充满热情的HeyGen AI化身，呈现清晰的屏幕文字亮点和自信的语气。
为数字营销专业人士制作一个简洁的30秒解释视频，展示人性化信息和相关文案在突破市场噪音中的影响。视觉和音频风格应现代且富有同情心，利用HeyGen的媒体库/素材支持，寻找相关且吸引观众的视觉效果。
生成一个50秒的深刻领导力思考片段，面向B2B领导者和战略家，讨论如何通过一致的信息框架促进更强的市场和销售对齐。使用权威、精致的高管风格AI化身和专业信息图表，利用HeyGen的模板和场景，呈现出复杂的美学。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助B2B市场营销人员创建引人注目的信息框架视频？
HeyGen使B2B市场营销人员能够高效地使用AI化身和文本转视频功能创建引人入胜的产品信息视频。您可以将价值主张转化为人性化的信息，确保目标受众能够理解和共鸣。
HeyGen提供哪些功能来开发有效的产品信息和定位视频？
HeyGen提供强大的内容创作工具，包括可定制的模板和旁白生成，快速构建您的产品信息和定位。这简化了向销售和市场团队传达信息框架的过程。
HeyGen能否确保我的B2B信息框架视频与目标受众产生共鸣？
是的，HeyGen允许您在视频中注入人性化信息，使用逼真的AI化身和可调节的旁白，使您的B2B信息更具影响力，确保相关文案。这有助于有效传达您的产品定位。
HeyGen如何支持市场和销售在分发信息框架内容时的对齐？
HeyGen简化了信息框架一致视频内容的创建，促进更好的市场和销售对齐。您可以轻松生成和分享引人入胜的视频，确保每个人都传达统一的产品信息。