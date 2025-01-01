轻松创建指导亮点视频
使用HeyGen的预设计模板设计引人入胜的指导计划和专业内容。
为项目管理员或校友制作一个60秒的专业内容片段，创建展示变革性成功故事的指导亮点视频。采用电影化和激励人心的视觉美学，包含感人的见证和清晰、清晰的叙述，通过HeyGen的“语音生成”传达指导的深远影响。
为参与虚拟指导会议的学员开发一个简洁的30秒介绍视频，以亲切和现代的风格介绍他们的导师。该视频应简洁明了，利用HeyGen的“AI化身”保持一致且专业的屏幕呈现，确保在第一次虚拟会议前给予热情的欢迎。
制作一个动态的15秒亮点集锦，总结最近一次指导会议的关键要点或行动呼吁，非常适合社交媒体分享。目标是当前的学员和导师，寻找快速回顾，采用充满活力的视觉风格，吸引人的文字动画和欢快的音乐，通过HeyGen的“字幕/标题”功能确保最大程度的清晰度和可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
