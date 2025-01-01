轻松使用AI创建导师计划视频
增强您的指导计划。使用逼真的AI虚拟形象为高中生和专业人士制作引人入胜的视频，讲述您的故事。
制作一个60秒的引人入胜的视频，旨在招募新专业人士担任导师，突出指导年轻人走向工程或建筑职业的有益体验。语气应专业且温暖，使用HeyGen的AI虚拟形象传递来自经验丰富的导师的真实一致的信息，并配有引人入胜的旁白。
制作一个30秒的精美视频，面向项目赞助商，展示他们支持的实际影响，通过学员参与的活跃工地和动手项目。该视频应采用专业和感激的视觉风格，结合HeyGen的媒体库/素材支持无缝集成的有影响力的短片或高质量照片，并配以激励人心的器乐音乐。
为高中生、教育工作者和家长制作一个45秒的信息视频，重点介绍指导计划中开发的特定技能，如项目管理或公共演讲及其在建筑行业的相关性。视觉和音频风格应清晰且具有教育性，通过HeyGen的字幕/说明增强可访问性并强化关键概念。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的导师计划视频？
HeyGen让您轻松创建导师计划视频，利用AI虚拟形象和文本转视频功能。这使得导师可以分享关于项目管理或建筑环境等主题的见解，使指导计划对高中生更具吸引力。
AI虚拟形象在使用HeyGen制作有效的导师视频中扮演什么角色？
HeyGen的AI虚拟形象为导师视频提供了一致且专业的屏幕呈现，非常适合解释工程、建筑或建筑行业的复杂主题。它们帮助传递清晰的信息，无需每次都在镜头前需要真人主持。
项目赞助商可以使用HeyGen为CREATE竞赛定制视频吗？
当然可以。HeyGen提供品牌控制，允许项目赞助商将标志和自定义颜色融入他们的CREATE竞赛视频中。这确保了所有导师计划内容，包括展示动手项目的内容，完美契合他们的品牌形象。
HeyGen是否支持多样化的导师视频内容，如技术主题或公共演讲技巧？
是的，HeyGen支持创建各种导师视频，从讨论项目管理到提供公共演讲建议。通过语音生成和自动字幕等功能，HeyGen确保所有视频对高中生都可访问且有效。