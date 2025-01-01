即时创建会议视频
通过动态AI虚拟形象和高效模板提升在线会议和研讨会的参与度。
示例提示词1
设计一个45秒的总结视频，为在线会议的参与者有效回顾行动项目和决策。视觉呈现应简洁且以图形为主，配有文字覆盖以突出重要点，并伴有中性、信息性的旁白。利用HeyGen的字幕功能，确保所有关键要点易于扫描和获取，使这些会议视频极具成效。
示例提示词2
制作一个活力四射的60秒视频，用于在线研讨会，引导参与者了解议程并建立明确的基本规则。目标是寻找引人入胜内容的研讨会主持人和教育者。视频应具有友好、鼓励的视觉风格，使用明亮的色彩和支持性的图像，配以轻快、专业的声音。结合HeyGen的模板和场景，简化创建过程，使视频轻松呈现出精致的外观。
示例提示词3
开发一个有影响力的30秒提示视频，面向希望创建提高参与度的会议视频的人士。该视频应针对企业培训师和团队负责人，提供快速、可操作的建议。视觉美学应现代且直接，使用动态剪辑和自信、热情的音频语调。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将书面提示转化为由AI代言人呈现的精美视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的模板或脚本
首先选择一个AI驱动的视频模板或将您的会议脚本粘贴到文本到视频生成器中。这为您的内容奠定基础。
2
Step 2
添加AI虚拟形象和旁白
通过添加AI虚拟形象来呈现您的内容，使信息栩栩如生。通过多语言自然语音生成增强清晰度和参与度。
3
Step 3
应用品牌和字幕
使用自定义标志和颜色等品牌控制来定制您的视频，以匹配您组织的形象。通过自动生成字幕，确保所有会议视频的可访问性。
4
Step 4
生成并分享您的视频
满意后，生成高质量的会议视频。利用比例调整功能适应各种平台，然后轻松分享，以吸引您的在线会议和研讨会观众。
常见问题
HeyGen如何提升我的会议视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和免费文本到视频生成器，帮助您快速创建引人入胜的会议视频。利用AI驱动的视频模板，简化在线会议和研讨会的内容创建。
HeyGen的AI虚拟形象可以用于培训视频或在线会议吗？
可以，HeyGen提供逼真的AI虚拟形象，作为AI代言人，非常适合引人入胜的培训视频和动态在线会议。轻松为您的虚拟形象内容添加专业旁白和字幕。
AI驱动的视频模板如何简化会议视频的创建？
HeyGen丰富的AI驱动视频模板库大大简化了创建高质量会议视频的过程。这些模板提供了一个良好的开端，让您能够高效地制作专业内容，付出最少的努力。
HeyGen是否支持视频的品牌化和可访问性功能？
当然，HeyGen允许全面的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以确保您的视频与品牌形象一致。此外，HeyGen提供AI字幕生成器和调整大小工具，以增强可访问性和多样化分享。