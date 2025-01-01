创建具有最大影响力的媒体培训视频

轻松将您的培训视频脚本转化为引人入胜的内容，通过HeyGen的文本转视频功能提高生产力。

130/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的企业培训视频，针对学习与发展团队，重点是通过结构良好的内容提高知识保留率。呈现一个精致、专业的视觉美感，配以一致的品牌形象和清晰、权威的旁白。利用HeyGen强大的旁白生成和专业模板与场景，高效制作高质量的公司培训视频。
示例提示词2
制作一个30秒的动态教学视频，面向市场营销专业人士，展示一个提高视频创作工作流程效率的小技巧。视觉风格应快速且充满活力，结合快速剪辑和自信、充满活力的声音。利用HeyGen的综合媒体库/素材支持增强您的信息，并通过自动字幕/说明确保可访问性。
示例提示词3
设计一个50秒的员工入职视频，面向人力资源部门，提供公司政策的温馨和信息丰富的介绍。采用友好、欢迎的视觉风格，由一个亲切的AI化身呈现关键信息，配以清晰、令人安心的音轨。通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频适用于各种平台，使您的培训视频脚本内容能够有效分享。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创建媒体培训视频的工作原理

通过引人入胜、专业的媒体转变您的培训过程。轻松创建有影响力的视频，提高团队的知识保留率和生产力。

1
Step 1
创建您的培训视频脚本
为您的培训模块开发一个清晰、简洁的脚本。利用平台的“从脚本到视频”功能，将您的文本无缝转换为口语对话，确保培训视频脚本的一致信息和语调。
2
Step 2
选择您的AI主持人和场景
从多样化的“AI化身”中选择来呈现您的内容。通过选择各种“视频模板”和场景来增强视频的视觉吸引力，提供专业且一致的外观。
3
Step 3
自定义内容和品牌
使用“品牌控制”整合您品牌的独特身份，添加标志、特定颜色和字体。在视频编辑过程中，从媒体库或您自己的上传中加入视觉效果，以丰富学习体验。
4
Step 4
导出并分享您的最终视频
审查完整的培训视频并进行任何最终调整。利用“纵横比调整和导出”功能，以最佳格式生成视频，适用于各种平台，准备好与您的团队分享培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的培训主题

.

将复杂的主题转化为清晰、易懂且引人入胜的媒体培训视频，以改善理解和学习。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我的团队创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过AI化身和庞大的视频模板库，帮助您高效创建引人入胜的培训视频。您可以将培训视频脚本转化为专业内容，配以逼真的旁白和定制品牌，确保高知识保留率。

HeyGen为何适合制作公司培训视频？

HeyGen为公司培训视频提供了一种简化的解决方案，允许您快速从文本生成内容，配以专业的旁白和字幕。这通过减少视频编辑时间提高了生产力，使创建一致且有效的员工入职视频或技术教程变得简单。

我可以使用HeyGen自定义我的媒体培训视频的外观和风格吗？

当然可以。HeyGen为您的媒体培训视频提供广泛的自定义选项，包括品牌控制以添加您的标志和颜色。您可以从各种视频模板中选择，结合屏幕录制或网络摄像头录制，并利用动画视频设计独特且有效的学习体验。

分享HeyGen培训视频的最佳实践是什么？

HeyGen通过允许以多种纵横比导出您的培训视频，方便地分享。这确保了您的高质量内容，无论是员工入职视频还是技术教程，都可以在内部或外部渠道有效分发。