创建营销视频：专业内容，无忧无虑
通过栩栩如生的AI化身制作引人入胜的故事，提升您的视频营销策略。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的宣传视频，专为市场经理设计，展示HeyGen的速度和效率。利用其丰富的模板和场景，制作出流畅、高能量的视觉效果，配以引人入胜的音乐，从简单的脚本快速创建引人注目的宣传视频。
为了真正吸引社交媒体影响者和内容创作者，开发一个60秒的社交媒体视频，突出其可访问性和广泛吸引力。展示HeyGen自动添加字幕/说明文字和处理纵横比调整及导出功能，确保您的时尚、视觉丰富的内容配上活力四射的音轨，触及每一个观众。
通过一个专为在线业务设计的简洁30秒视频提升您的电商视频营销。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，将惊艳的视觉效果融入到简洁、以产品为中心的展示中，配以精准、权威的配音，强有力地传达您的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何高效创建营销视频？
HeyGen是一个先进的AI视频创建平台，能够让用户快速高效地创建营销视频。我们直观的界面结合大量可编辑的营销视频模板和AI化身，简化了从脚本到最终视频的整个营销视频制作过程。
我可以使用HeyGen的AI视频创建平台制作品牌内容吗？
当然可以，HeyGen允许您通过创建符合品牌的视频来保持强大的品牌一致性。您可以使用您的标志和品牌颜色自定义品牌控制，甚至生成自定义AI化身，以确保您的品牌内容始终反映您独特的身份。
我可以使用HeyGen生成哪些类型的营销视频？
HeyGen是一个多功能的视频创建工具，适合各种视频营销需求。您可以轻松生成引人注目的商业视频、适合TikTok和Instagram等平台的动态社交媒体视频以及引人入胜的宣传视频，所有这些都可以根据您的特定活动目标进行定制。
HeyGen是否提供增强我视频营销效果的功能？
是的，HeyGen提供了强大的功能来提升您的视频营销。这包括高质量的配音生成、自动字幕以提高可访问性，以及访问高级素材库以丰富您的内容，使HeyGen成为一个全面的营销视频制作工具。