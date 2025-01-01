轻松创建宏过程视频
赋能市场营销和人力资源团队，通过从脚本到视频功能高效制作专业质量的引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒动画解说视频，面向人力资源团队在新员工入职期间，展示宏自动化视频在简化行政任务中的好处。视觉风格应生动且亲切，使用友好的AI头像和HeyGen的动态模板和场景，配以欢快的背景音乐以保持高参与度。
制作一个动态的90秒教学视频，面向市场营销人员，展示各种AI培训视频，以优化他们使用AI工具的工作流程。视频应采用现代且快速的视觉美学，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将复杂信息转化为易于理解的格式，并由专业的AI代言人传递内容。
为高级用户和IT部门创建一个全面的2分钟专业质量视频，深入解释专业软件中的复杂宏过程。视觉呈现应高度详细，包含清晰的界面截图和HeyGen媒体库/库存支持的相关素材，配以权威但易于理解的旁白，使用纵横比调整和导出功能优化各种观看平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的AI培训视频？
HeyGen通过使用逼真的AI头像和AI代言人，帮助您创建动态的AI培训视频。这使得无需庞大的摄制团队或演员即可制作出专业质量的视频，有效传达复杂信息。
HeyGen能否简化宏过程视频的创建？
当然可以，HeyGen简化了从简单文本创建引人入胜的宏过程视频的过程。其AI驱动的工具将您的脚本转化为精美的视频教程，使文档和自动化对每个人都易于访问。
HeyGen为视频制作提供了哪些技术功能？
HeyGen提供了先进的AI驱动工具，如自动语音生成和精确的字幕，以确保您的视频清晰易懂。这些功能对于高效地从脚本生成高质量视频内容至关重要。
HeyGen适合人力资源或市场营销等各种团队吗？
是的，HeyGen是市场营销、人力资源团队和培训师的理想AI工具，使他们能够轻松制作专业质量的视频。其直观的界面和多样的模板帮助创建适用于广泛企业沟通和培训需求的引人入胜的视频。