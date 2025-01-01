创建机器安全视频：提升工作场所安全

使用从脚本到视频的技术生成引人入胜、符合OSHA标准的机器安全视频。

119/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为所有制造业员工制作一段1分钟的情景视频，展示常见的工作场所安全培训视频及其严重后果，然后演示正确的安全程序。视觉风格应简洁现代，使用从脚本到视频的技术快速生成初始叙述，从一次险些发生的事故开始，逐步展示正确的解决方案，通过真实的情景吸引观众。
示例提示词2
制作一段45秒的动态微学习视频，针对需要快速复习关键安全实践的忙碌主管和团队负责人。这个信息图表式的演示应节奏快速，突出机器操作的关键注意事项，以轻松但严肃的语气传达。关键是利用HeyGen的字幕功能，确保即使在嘈杂环境中或无声观看时也能立即理解。
示例提示词3
设计一个2分钟的深入视频模块，供负责开发全面培训的安全官员使用。该模块应作为创建机器安全视频的详细指南，逐步分解复杂的机器操作协议。使用HeyGen的模板和场景有效地构建教学内容，利用AI虚拟形象专业演示安全程序，并通过冷静、专业的旁白引导观众完成每个关键步骤。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建机器安全视频

通过AI虚拟形象和从文本到视频的技术简化机器安全培训视频的制作，确保清晰沟通和合规性。

1
Step 1
创建您的安全脚本
撰写全面的机器安全信息。利用从脚本到视频的功能，将您的可定制脚本高效转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择，以一致且引人入胜的虚拟形象呈现您的安全培训视频。
3
Step 3
应用视觉效果和品牌
使用媒体库中的相关素材和图形增强视频的清晰度，反映真实情景以进行有效的安全培训。
4
Step 4
导出您的安全视频
使用纵横比调整和导出功能完成并导出您的机器安全视频，确保它们准备好无缝集成到LMS中并广泛分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全程序

.

使用AI视频生成技术将复杂的机器安全协议分解为清晰、易于理解的视觉指令。

background image

常见问题

HeyGen如何简化安全AI培训视频的制作？

HeyGen通过将文本转化为视频并使用逼真的AI虚拟形象，彻底改变了“AI培训视频”的制作。您可以轻松利用我们的“从文本到视频生成器”功能生成专业的“安全培训视频”，大幅缩短制作时间。

HeyGen能否帮助确保工作场所安全培训视频符合OSHA标准？

当然可以。HeyGen通过“可定制的脚本”和“真实的情景”帮助您创建符合“OSHA标准”的“工作场所安全培训视频”。我们的平台帮助传达关键安全信息的“引人入胜的视频”。

HeyGen提供哪些功能以使机器防护视频在全球范围内可访问？

HeyGen提供强大的全球可访问性功能，包括“自动字幕”和先进的“视频翻译工具”。这使您可以轻松地为不同的观众调整“机器防护视频”，并通过“LMS集成”实现广泛传播。

除了基本的视频制作，是什么让HeyGen成为专业安全培训的理想选择？

HeyGen专为专业“安全培训”设计，提供“AI虚拟形象”、“动画和图形”以及“微学习技术”以制作高度“引人入胜的视频”。我们的平台支持创建“真实的情景”，并允许“品牌控制”以在所有“创建机器安全视频”中保持一致的企业形象。