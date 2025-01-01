创建本地化培训视频：全球化触达的简化流程
通过自动字幕轻松实现培训视频的本地化，适应多元化的全球学习者。
制作一个90秒的动态视频，针对教学设计师和内容创作者，展示如何从头开始创建引人入胜的AI电子学习本地化内容。采用现代、视觉丰富的风格，使用多样化的AI化身和清晰的音轨。强调HeyGen的从脚本到视频功能以及定制AI化身的简便性，利用其文本到语音的旁白功能制作引人注目的本地化培训。
为本地化专家和技术文档团队制作一个2分钟的信息视频，详细介绍本地化复杂培训内容的过程。视频应具有详细的信息视觉风格，配有清晰的屏幕录制和精确的解释性旁白。突出HeyGen的字幕编辑器用于微调翻译，以及其媒体库/素材支持以整合相关视觉辅助，确保无缝的本地化内容交付给各种学习管理系统。
设计一个45秒的充满活力和高影响力的视频，面向全球人力资源和人才发展领导者，展示如何实施本地化最佳实践以快速部署内容。使用明亮、吸引人的视觉效果和自信、积极的旁白。展示HeyGen的模板和场景用于快速设置，以及其纵横比调整和导出功能以便在各种平台上分发，强调高效的本地化培训视频如何保持品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI简化培训视频的本地化？
HeyGen利用其先进的AI驱动平台，通过自动转录音频、将内容翻译成280多种语言，并生成自然的AI旁白，简化电子学习视频的本地化。这种技术方法确保了培训视频的高效和准确的AI配音。
HeyGen能否为本地化培训内容生成同步字幕和自然旁白？
是的，HeyGen提供强大的字幕翻译，并使用文本到语音的旁白技术生成高质量的自然旁白。平台自动将字幕与视频同步，实现无缝的多媒体翻译，适用于您的本地化培训内容。
使用HeyGen创建本地化客户教育内容有哪些好处？
使用HeyGen进行客户教育内容的本地化，确保您的信息能够与全球学习者产生共鸣，提供准确且文化相关的培训视频本地化。HeyGen帮助您轻松实施本地化最佳实践，提高全球客户体验和参与度。
HeyGen的AI驱动平台是否有助于高效管理大量培训材料的本地化？
是的，HeyGen的AI驱动平台作为一个全面的视频编辑器，能够根据您的需求进行扩展，使您能够高效地本地化大量模块的培训内容。其简化的工作流程和输出兼容性便于与现有学习管理系统的轻松集成。