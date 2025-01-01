轻松创建图书馆安全视频
简化您的培训视频库，并通过逼真的AI虚拟人吸引员工。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工制作一段45秒的复习视频，重点介绍图书馆内的特定应急方案。视觉风格应具有吸引力并基于场景，结合轻柔的背景音乐和友好、信息丰富的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速创建，并从无缝的旁白生成中受益。
开发一段90秒的指导视频，面向人力资源团队和培训师，讲解如何高效“创建适应性强的图书馆安全视频”。视觉风格应为指导性，包含屏幕录制和清晰的文字覆盖，配以平和、教育性的语调。演示如何使用HeyGen的从脚本到视频功能更新内容，并确保通过字幕传达所有重要信息。
为图书馆顾客设计一段30秒的公益广告，强调一般安全提示，采用欢迎的、插图式的视觉风格，并通过库存媒体增强。音频应配有温和、令人安心的旁白。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种显示，使其成为您“培训视频库”的宝贵补充。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI虚拟人如何提升我们的安全培训视频？
HeyGen利用先进的“AI虚拟人”帮助“创建引人入胜且一致的图书馆安全视频”。这一技术能力使“人力资源团队”能够高效制作高质量的“安全培训视频”，无需演员或大量制作。
HeyGen提供哪些技术功能来简化视频制作？
HeyGen提供强大的功能，如从文本到视频、自动“旁白”和“字幕”，以“简化培训”视频的创建。这些工具“增强了可访问性”，让您可以轻松快速地建立您的“培训视频库”。
HeyGen能否帮助我们快速开发标准化的安全视频？
当然可以，HeyGen提供多种“安全视频模板”选项和品牌定制。这使您能够快速“创建图书馆安全视频”，并在所有重要内容中保持一致的外观和风格。
HeyGen是否支持全球员工培训的多语言选项？
是的，HeyGen支持全面的“多语言选项”，允许您以多种语言生成“安全培训视频”。这确保了全球的“员工”能够访问并理解重要的安全信息，“增强了多元化员工队伍的可访问性”。