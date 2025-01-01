4

Step 4

导出并集成您的视频

一旦您的概览视频完成，利用纵横比调整和导出功能以您所需的格式和尺寸最终确定它。这使您可以轻松“保存和发布”您的视频，并将其集成到您的学习路径中，以有效地指导学习者。