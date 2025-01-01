使用AI虚拟形象创建潜在客户评分视频

通过引人入胜的解释视频更快地评分潜在客户，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的动态且友好的解释视频，目标是小企业主和市场专业人士，展示HeyGen如何创建引人入胜的视频以优化客户旅程。利用从脚本到视频的功能高效制作与观众产生共鸣的内容。
示例提示词2
为销售开发代表和市场专家制作一个30秒的现代且简洁的视频，提供使用个性化视频内容更有效地评分潜在客户的快速提示。视频应专注于简明的建议，通过清晰的语音生成来传达信息。
示例提示词3
为市场总监和业务发展经理设计一个50秒的简洁且专业的视频，说明HeyGen如何支持潜在客户生成的各个方面。使用包括数据可视化的视觉效果，并通过自动生成字幕/说明确保可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建潜在客户评分视频

利用HeyGen等AI驱动工具制作引人入胜的个性化视频，简化您的潜在客户生成，跟踪观众参与度，并改善您的销售漏斗。

1
Step 1
创建您的视频脚本
为您的潜在客户评分视频制定脚本，考虑客户旅程的不同阶段，以便为您的个性化视频内容提供信息。利用HeyGen的模板和场景，或构建自定义场景以符合您的信息。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和语音
选择最能代表您的品牌或信息的AI虚拟形象。输入您最终确定的脚本，HeyGen的从脚本到视频功能将自动为您选择的AI虚拟形象生成自然的语音。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
使用HeyGen的品牌控制功能添加标志和调整颜色，融入您品牌的独特身份。通过媒体库中的相关库存媒体增强您的视频，使其更具吸引力和专业性。
4
Step 4
导出并集成以进行跟踪
使用HeyGen的纵横比调整和导出功能导出您完成的潜在客户评分视频。将这些视频集成到您的市场自动化平台中以跟踪参与度，使您能够根据观众互动有效地评分潜在客户。

使用案例

通过客户成功视频加速销售

开发引人入胜的客户成功故事视频，以建立信任，解决潜在客户的痛点，并有效地引导潜在客户完成购买周期，提高潜在客户评分。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的潜在客户评分视频？

HeyGen通过将文本转化为引人入胜的AI虚拟形象表演，轻松创建引人入胜的潜在客户评分视频。这使您的销售团队能够提供个性化的视频内容，吸引注意力并有效引导潜在客户完成购买周期。

HeyGen能否为客户旅程的不同阶段个性化视频内容？

当然可以。HeyGen的AI驱动工具能够为客户旅程的各个阶段生成定制的解释视频，从初始潜在客户生成到转化。这支持您的市场自动化工作，使每个视频对接收者更具相关性。

AI虚拟形象在HeyGen的潜在客户评分中扮演什么角色？

HeyGen的逼真AI虚拟形象能够令人信服地传达您的信息，在潜在客户评分视频中创造出人性化的连接。这增强了参与度，提供有价值的视频参与指标，帮助您更好地理解和评分潜在客户，以实现有效的潜在客户生成。

HeyGen的AI驱动工具如何协助销售团队？

HeyGen的AI驱动工具简化了销售团队的视频创建过程，使他们能够快速制作专业的个性化视频内容。这种效率帮助销售专业人士专注于达成交易，并通过引人入胜的视频支持，这些视频甚至可以集成到CRM中以便更好地跟踪。