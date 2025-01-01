创建转化的潜在客户资格视频
通过轻松创建引人入胜的视频，使用HeyGen的模板和场景，简化收集和筛选潜在客户的过程，以获得更好的潜在客户生成结果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和B2B营销人员开发一个现代简洁的45秒教学视频。该视频将展示如何通过将关键问题直接嵌入视频叙述中来预先筛选潜在客户，从而在他们与单独的潜在客户捕获表单互动之前有效地收集和筛选潜在客户。利用从脚本到视频的文本转换和专业模板与场景，实现无缝外观。
设计一个动态的60秒视频，适合内容创作者和营销策略师，探索视频系列在持续潜在客户生成中的力量。视觉风格应丰富且类似专家访谈，展示多样的AI化身并利用广泛的媒体库/库存支持，配以充满活力的音乐和易于理解的字幕/说明。
为业务发展代表和客户成功团队制作一个直接且以行动为导向的30秒视频。此提示聚焦于使用HeyGen创建潜在客户资格视频的简单性，能够高效收集潜在客户的关键信息。视频应展示一个友好的AI化身的说服性旁白，并展示快速的纵横比调整和导出以适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建潜在客户资格视频？
HeyGen通过将脚本转化为专业的AI视频，帮助您创建引人入胜的潜在客户资格视频。您可以利用可定制的模板、逼真的AI化身和生成的旁白，有效传达您的价值主张并大规模筛选潜在客户。这显著简化了您的潜在客户生成工作。
使用AI进行潜在客户生成和筛选的好处是什么？
使用HeyGen的AI自动化创建高质量的视频内容用于潜在客户生成和筛选，节省宝贵的时间和资源。它确保您的视频系列中品牌和信息的一致性，帮助您高效收集潜在客户的关键信息。这使您能够以更动态和个性化的方式吸引您的受众。
我可以将潜在客户捕获表单与我的HeyGen视频系列集成吗？
虽然HeyGen专注于强大的视频创建，您可以在您的着陆页上无缝嵌入您的潜在客户捕获表单，例如Typeform，与HeyGen生成的视频系列一起。这使您能够构建一个潜在客户捕获表单体验，在利用引人入胜的视频内容的同时有效收集关键信息以筛选潜在客户。
HeyGen的功能如何增强潜在客户资格销售流程？
HeyGen通过快速制作个性化的视频内容来增强销售流程，适用于潜在客户资格的每个阶段。借助AI化身和从脚本到视频的文本转换等功能，企业可以高效地向其受众提供有针对性的视频系列，收集关键信息以简化后续工作。这导致更有效和引人入胜的潜在客户资格策略。