轻松使用AI创建发布准备视频
使用AI虚拟形象生成高影响力的产品发布视频，激发兴奋感并确保成功的产品采用。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的60秒解释视频，针对内部项目经理和利益相关者，提供即将发布的新功能的动态概述。采用信息图表风格的视觉方法，配以轻快的语调和清晰的解说，利用HeyGen的模板和场景确保核心信息的清晰传达和一致的精美呈现。
制作一个令人兴奋的30秒社交媒体预告视频，旨在吸引潜在客户，为即将推出的产品营造兴奋感。这个视觉吸引力强且节奏快速的剪辑应包含现代图形和吸引人的背景音乐，充分利用HeyGen的媒体库/素材支持，创造高冲击力的视觉效果。
为早期采用者和技术爱好者制作一个详细的90秒功能演示视频，证明我们新产品的价值和差异化。视觉风格必须精致，通过逐步的视觉效果展示流畅的UI元素，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的冷静且信息丰富的AI语音演员，确保产品采用指导清晰无误。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的发布准备视频？
HeyGen的AI驱动工具简化了创建发布准备视频的过程，利用AI虚拟形象和强大的文本转视频生成器。这使您的团队能够快速制作高质量、引人入胜的视频，这对于任何成功的产品发布至关重要。
HeyGen是否提供专门用于产品发布视频的模板？
是的，HeyGen提供了大量的发布准备视频模板，旨在帮助您快速制作专业的产品发布视频。这些模板简化了创作过程，使营销人员和销售领导能够专注于他们的视频营销策略。
HeyGen提供了哪些功能来优化视频营销策略？
HeyGen通过多语言旁白、自动字幕和可定制的行动号召元素等关键功能增强您的视频营销策略。这些工具确保您的引人入胜的视频实现最大程度的观众参与，并针对社交媒体分享进行了优化。
HeyGen适合参与产品发布计划的所有团队吗？
绝对适合。HeyGen的用户友好界面和AI驱动工具使营销人员、销售领导和项目经理能够轻松创建高质量的发布准备视频和解释视频。它确保清晰的沟通，并支持您在所有部门的市场进入策略。