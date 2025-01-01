创建具有影响力的发布计划视频
快速制作引人入胜的产品发布视频，使用动态AI化身，确保战略性叙事和强大的视觉冲击。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
创建一个令人振奋的30秒预发布预告片，专门针对早期采用者和潜在客户，旨在实现最大视觉冲击。采用流畅、快速的剪辑，配以戏剧性的音乐和简洁的文字，营造强烈的期待感，利用HeyGen的多样化模板和场景，打造神秘而引人入胜的预览。
示例提示词2
为内部团队，包括销售、支持和领导层，制作一个信息丰富的45秒视频，以简化创建发布计划视频的过程，并使所有人对核心信息达成一致。该制作需要清晰、专业的视觉风格，由HeyGen的友好、权威的AI化身呈现，确保所有利益相关者理解战略目标和统一的信息传递，为即将到来的产品介绍做好准备。
示例提示词3
一个精致的90秒品牌视频，提供全面的产品概述，适合投资者、关键利益相关者和新员工，强调结构化脚本编写过程的重要性。这个电影般的、充满抱负的作品必须通过精心制作的叙述展示产品的优势，并辅以HeyGen的自动字幕/说明，以增强可访问性并强化每个关键信息。
基于提示的原生视频创建
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本
概述您的关键信息，以制作引人入胜的“产品概述”。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，快速将您的书面想法转化为初步场景。
2
Step 2
选择视觉效果和品牌元素
通过选择HeyGen的多样化“模板和场景”实现最大“视觉冲击”。使用“品牌控制（标志、颜色）”应用您品牌的独特身份，以保持一致的美学风格。
3
Step 3
添加专业旁白和字幕
通过清晰的叙述增强您的“战略性叙事”。利用HeyGen的“旁白生成”功能获取专业音频，并添加“字幕”以提高可访问性。
4
Step 4
导出您的发布视频
最终确定您的“发布视频”，以便在各个平台上进行最佳分发。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，定制您的内容以实现最大覆盖。
常见问题
HeyGen如何简化创建发布计划视频的过程？
HeyGen简化了视频制作过程，让您可以快速将脚本转化为引人入胜的产品发布视频，使用AI化身和直观的模板，增强您的战略性叙事。
HeyGen能否帮助我的产品发布视频实现更强的视觉冲击？
当然可以。HeyGen利用逼真的AI化身和可定制的场景，为您的发布视频提供引人注目的视觉冲击，确保您的产品信息有效突出。
使用HeyGen制作引人入胜的预发布预告片的关键功能是什么？
HeyGen提供品牌控制、文字转视频功能和丰富的媒体库，以制作专业的预发布预告片。这些工具确保一致的视觉冲击和有效的信息传递。
HeyGen是否支持各种品牌视频和解释视频的脚本编写过程？
是的，HeyGen通过将您的文本直接转化为动态视频内容，支持整个脚本编写过程。这使您能够轻松制作专业的解释视频和强大的品牌视频，使用AI化身。