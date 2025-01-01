创建启动电话视频以实现无缝客户入门

通过创建专业的启动电话视频，利用AI化身简化客户入门和项目会议。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为项目启动会议开发一个吸引人的60秒内部视频，旨在快速使内部项目团队对目标和时间表达成一致。视频应具有现代、动态的视觉美感，配以欢快的背景音乐，通过HeyGen高效的旁白生成传递清晰的信息，保持一致和专业的语调。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒视频，向市场团队成员和新合作伙伴解释您的整体视频策略，展示关键原则和即将开展的计划。采用简洁、快速的视觉风格和充满活力的背景音乐，可以使用HeyGen的多样化模板和场景快速组装此视频，确保品牌一致性和高效传达您的营销策略。
示例提示词3
在一个50秒的教程风格视频中，展示如何为全球项目经理和国际团队有效创建启动电话视频。视觉和音频风格应简洁、专业且信息量大，展示多样化的化身，并通过HeyGen强大的字幕功能强调全球可访问性，支持多种语言。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建启动电话视频

使用AI驱动的工具轻松制作专业且引人入胜的启动电话视频，确保每个项目的清晰和有力的开端。

1
Step 1
选择模板或从脚本开始
从各种专业设计的项目启动会议模板和场景中选择，或粘贴您的脚本以开始生成视频内容。
2
Step 2
自定义您的AI化身和品牌
选择一个AI化身作为您的AI代言人，然后应用您的品牌元素，如标志和颜色，以保持一致的专业外观。
3
Step 3
生成旁白和字幕
利用旁白生成从您的脚本中创建自然的旁白，提高观众的参与度和清晰度。
4
Step 4
导出您的精美视频
审查您的引人入胜的视频，进行最终调整，并使用纵横比调整和导出功能无缝地在各个平台上发布您的启动电话视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为启动会议设定吸引人的基调

制作引人入胜且激励人心的视频，激励团队和客户，为新项目营造积极和富有成效的氛围。

常见问题

HeyGen如何提升我的项目启动会议和客户入门？

HeyGen使您能够为项目启动会议和客户入门等关键沟通创建引人入胜的视频。利用AI化身和可定制的模板制作专业的“启动电话视频”，节省时间并确保信息一致。

HeyGen提供哪些AI驱动的视频创作工具？

HeyGen提供先进的AI驱动工具，包括逼真的AI化身和强大的免费文本转视频生成器。您可以轻松将脚本转化为专业的“视频内容”，配以真实的“AI语音演员”声音和“AI代言人”功能。

HeyGen能否帮助简化我们整体的视频策略和内容创作？

当然可以。HeyGen旨在通过简化“视频内容”创作来革新您的“视频策略”。借助可定制的模板和从文本快速生成引人入胜视频的能力，它是任何“营销策略”的宝贵工具。

HeyGen是否支持通过字幕创建多语言视频内容？

是的，HeyGen支持为全球观众创建“视频内容”，支持“多种语言”。我们的平台与“AI字幕生成器”和旁白生成无缝集成，确保您的信息在全球范围内清晰可见。