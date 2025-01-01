创建工作技能培训视频：提升员工表现

简化有效工作技能培训视频的创建。轻松将您的脚本转化为专业视频内容，通过脚本转视频功能提高团队的知识保留率。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有员工制作一段90秒的技术培训视频，学习新软件功能，旨在提高知识保留率。视频应采用简洁、逐步的视觉风格，结合屏幕录制以清晰展示流程。通过从脚本输入自动生成的准确字幕/说明文字来增强可访问性。
示例提示词2
为忙碌的专业人士制作一段45秒的微学习模块，专注于有效的软技能发展培训视频。使用预构建的模板和场景，结合媒体库/库存支持中的相关视觉效果，创造一个引人入胜且快速的学习体验。
示例提示词3
需要为全球团队制作一段2分钟的综合指南，讲解如何制作工作技能培训视频，满足各部门多样化学习者的需求。它需要一种包容且适应性强的专业视觉风格，通过纵横比调整和导出确保跨平台的多样性，并通过清晰的配音生成解释最佳实践。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建工作技能培训视频

轻松制作引人入胜且有效的工作技能培训视频，提高知识保留率，并通过专业内容赋能您的员工。

1
Step 1
选择您的学习目标
定义视频的目的，并使用预设计的模板和场景来组织内容，以实现有效的学习目标，简化您的工作流程。
2
Step 2
开发引人入胜的内容
将您的脚本转化为引人入胜的视频，包括动画解说等元素。利用我们先进的脚本转视频功能高效创建您的培训模块。
3
Step 3
提升专业性
通过添加自动字幕/说明文字来提高可访问性和参与度，确保所有学习者都能跟上并提高知识保留率。
4
Step 4
导出和分享
通过选择最佳的纵横比调整来完成您的高质量培训视频，以适应各种视频格式，确保无缝播放和广泛分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作微学习模块

快速创建简洁而有影响力的视频片段，非常适合微学习模块、快速提示或促进持续的工作技能发展。

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的工作技能培训视频？

HeyGen使您能够轻松地从文本脚本创建工作技能培训视频，利用AI虚拟形象和配音来提供引人入胜的内容。这简化了制作过程，使有效的培训视频对所有企业都可及。

HeyGen为吸引员工培训视频提供了哪些功能？

HeyGen提供全面的功能，如AI虚拟形象、可定制的模板和自动字幕，以增强员工培训视频。这些工具有助于提高知识保留率，并在所有微学习模块中保持一致的品牌形象。

我可以快速使用HeyGen创建入职培训视频吗？

当然可以，HeyGen的直观平台允许快速创建培训视频，包括入职培训。您可以使用AI虚拟形象和庞大的媒体库将脚本转化为专业视频，大大减少视频编辑时间。

HeyGen是否支持多种配音选项用于培训视频？

是的，HeyGen提供强大的配音生成功能，允许您从各种AI声音中选择，以完美匹配您的培训视频。这种灵活性确保您的内容引人入胜，并适合多样化的学习目标和视频格式。