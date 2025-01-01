创建职位概述视频：快速吸引顶尖人才
提升您的人才获取和雇主品牌。轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能制作引人入胜的视频职位广告，以增强候选人参与度。
开发一个为专业领域的资深人士量身定制的60秒招聘视频，强调独特的雇主品牌和职业发展机会。视觉上，该视频应展示流畅的动态图形和专业访谈，配以激励人心、自信的音轨，利用HeyGen的预设计模板和场景进行精美呈现。目标是传达公司的价值主张，吸引寻求长期职业发展的顶尖人才。
制作一个信息丰富的30秒职位概述视频，以显著提高复杂技术职位的候选人参与度，分解日常职责和团队动态。视觉美学应简洁且图解化，使用屏幕文本覆盖和简明权威的声音，通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建。此视频旨在阐明角色的复杂性，并吸引欣赏直接、事实沟通的候选人。
制作一个引人注目的45秒视频职位广告，面向广泛的人才获取池，突出即时职位空缺和公司文化，以易于访问的格式呈现。视觉呈现应明亮且引人入胜，混合多样化团队成员的推荐与相关库存镜头，配以充满活力的背景音乐和必要的字幕/说明，以确保在各种观看环境中最大程度的覆盖和理解。此视频旨在快速告知并激励广泛的潜在申请者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的视频职位描述？
HeyGen使您能够轻松使用AI化身和从文本到视频技术创建专业的视频职位描述，显著增强候选人参与度。这加速了您的人才获取过程并加强了您的雇主品牌。
HeyGen提供哪些功能以确保我的招聘视频与我们的雇主品牌一致？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入招聘视频中。这确保每个视频职位广告真实反映您公司的独特雇主品牌形象。
HeyGen能否简化创建职位概述视频的过程而无需拍摄专业知识？
是的，HeyGen的平台简化了职位概述视频的内容创建过程，消除了复杂拍摄技巧或前期制作的需求。您可以从脚本生成引人入胜的视频，配有旁白和字幕，使其对所有人都易于访问。
HeyGen视频是否适合在多个渠道和设备上分发？
是的，HeyGen使您能够通过调整视频比例来优化视频职位广告，以便在各种平台上完美显示，包括移动设备和您的YouTube频道。这确保了您的招聘视频的最大覆盖和候选人参与度。