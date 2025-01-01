创建入职视频：简化入职流程
通过引人入胜的视频简化员工入职流程，利用HeyGen的AI化身进行个性化信息传递。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的软件介绍视频，面向现有员工，介绍新的内部IT系统。视频应具有实用的、指导性的视觉风格，或许可以使用HeyGen的媒体库/库存支持中的屏幕录制和简单图形，配合精确的从脚本到视频的旁白。目标是快速让员工掌握基本功能，使复杂信息易于理解。
制作一个30秒的激励视频，作为公司文化介绍，专为潜在招聘人员和外部利益相关者展示组织的独特价值观。这个引人入胜的视频应展示多样化的AI化身代表团队，配以动态视觉效果和振奋人心的配乐，传达个性化的信息，说明公司为何是一个优秀的工作场所。利用HeyGen的模板和场景确保演示的精致和影响力。
制作一个清晰全面的75秒“创建入职视频”指南，为新客户解释如何开始使用特定产品或服务。视频的视觉风格应简洁现代，专注于逐步说明，配以清晰的语音生成和支持的字幕/说明文字以提高可访问性。确保输出通过纵横比调整和导出优化，以适应各种平台，使其成为一个易于遵循的资源，适合多元化的全球客户群。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的AI驱动的员工入职视频？
HeyGen使您能够使用可定制的视频模板和逼真的AI化身制作专业且引人入胜的AI驱动入职视频。这简化了您的员工入职流程，使您能够通过动态视觉效果有效传达公司文化和个性化信息。
HeyGen是否提供直观的视频编辑工具用于软件介绍视频？
当然！HeyGen提供直观的视频编辑工具，使您无需经验即可轻松创建和定制软件介绍视频。您可以通过专业的语音旁白增强内容，甚至利用多语言支持来服务全球团队。
HeyGen提供哪些创意功能来定制入职视频？
HeyGen提供了一套创意功能，帮助您创建与众不同的入职视频。您可以从多样化的视频模板中选择，结合AI化身，并添加个性化信息以反映您品牌的独特身份。
为什么我应该使用HeyGen为公司制作入职视频？
HeyGen通过让您快速创建高质量的入职视频来革新您的员工入职流程。我们的平台确保您的新员工通过专业的AI化身和易于使用的工具获得一致且引人入胜的信息。