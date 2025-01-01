轻松创建ISO合规培训视频

通过引人入胜且具成本效益的ISO合规视频提升员工参与度，利用逼真的AI虚拟形象进行有影响力的培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的情景式合规培训模块，专注于数据隐私，适用于所有员工，尤其是处理敏感信息的员工。视觉上，使用引人入胜且贴近实际的办公室场景，通过HeyGen的字幕/说明文字突出重要法规，确保通过详细的文本转视频脚本生成的清晰准确的旁白提供一个引人入胜且信息丰富的体验。
示例提示词2
创建一个2分钟的指导视频，详细介绍工作场所安全协议和操作人员及团队领导的监管要求。视觉方法应实用且示范性强，利用HeyGen的预制模板和场景简化创作，并结合相关媒体库/素材支持提供视觉示例，所有内容由直接且教育性的旁白引导。
示例提示词3
设计一个45秒的动态复习视频，旨在提高员工对ISO标准的参与度，展示遵循标准的个人和集体利益。采用明亮、激励的视觉风格和积极向上的旁白，并利用HeyGen的长宽比调整和导出功能，确保其可以轻松在各种内部沟通平台上分享，以实现最大范围的传播和影响。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建ISO合规培训视频

利用AI工具高效制作专业且引人入胜的ISO合规培训视频，增强员工的理解和参与度。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在平台上创建或粘贴您的ISO合规培训脚本。我们的从脚本到视频功能将把您的文本转换为口语对话。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样的AI虚拟形象库中选择您的演示者，确保您的信息在ISO标准培训中得到清晰且一致的传达。
3
Step 3
通过品牌和视觉效果增强
使用品牌控制自定义您的视频，添加品牌标志和颜色。添加相关媒体并生成字幕/说明文字以提高可访问性，使您的内容更具吸引力。
4
Step 4
导出和分发
生成高质量的ISO合规视频，并利用长宽比调整和导出功能为各种平台做好准备。轻松分享您的具成本效益的视频，以提高员工参与度并满足监管要求。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的监管要求

将复杂的ISO标准和监管要求转化为易于理解的视觉培训视频，简化所有员工的复杂信息。

常见问题

HeyGen如何简化ISO合规培训视频的制作？

HeyGen利用先进的AI工具将脚本转化为专业的`培训视频`，其中包含逼真的`AI虚拟形象`和`AI代言人`。这大大简化了开发全面`ISO合规培训视频`的过程，使内容创作变得高效且`具成本效益`。

HeyGen能否确保员工培训视频的吸引力？

是的，HeyGen旨在帮助创建`引人入胜的视频`，提高培训中的`员工参与度`。动态的`AI虚拟形象`、精准的`旁白生成`和自动化的`字幕/说明文字`等功能吸引学习者，使复杂的`合规培训`内容更易于理解和记忆。

HeyGen提供哪些AI功能用于开发合规内容？

HeyGen提供强大的`AI工具`，如`从脚本到视频`的功能，允许您从纯文本生成视频内容。您还可以利用多样的`AI虚拟形象`来展示您的`合规培训`模块，确保一致且专业的传递，无需真人主持。

我可以用HeyGen为我的合规培训视频进行品牌化吗？

当然可以，HeyGen提供全面的`品牌控制`，确保您的`培训视频`与企业形象一致。您可以轻松整合公司的标志，调整配色方案，并选择特定字体，以创建看起来专业且符合品牌的`ISO标准培训`材料。