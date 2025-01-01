使用AI轻松创建IRB培训视频
使用HeyGen的文本转视频功能简化您的IRB培训，并高效解释复杂流程。
为研究人员和管理员创建一个60秒的教程，指导他们如何使用“myIRB系统”的特定功能。该视频应采用现代的分步视觉风格，大量使用屏幕捕捉元素，引导用户完成“E-IRB系统教程”。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本中生成准确、精确的旁白，清晰解释每一步，并通过显著的字幕/说明增强理解和可访问性。
制作一个针对有经验研究人员的30秒解释视频，重点介绍“人体研究”中的“知情同意”这一关键方面。采用富有同情心和情景化的视觉风格，使用HeyGen库中的相关模板和场景来展示实际应用。音频应具有平静、令人安心的语调，并通过媒体库/素材支持提供有影响力的图像，有效简化这一通常复杂的伦理原则，通过简洁的“AI驱动视频”呈现。
为IRB管理员和培训协调员设计一个45秒的宣传视频，展示如何使用先进的AI工具“简化IRB培训”流程。视觉方法应动态且富有表现力，展示在与“IRB流程”相关的多样化场景中可定制的AI虚拟形象。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本中生成高效、引人入胜的内容，突出更新和传播重要信息的便利性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助高效创建IRB培训视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频生成器，帮助您快速创建IRB培训视频。这一功能可以将复杂的脚本转化为引人入胜的视觉内容，大大简化您的制作流程。
HeyGen提供哪些功能来增强IRB培训视频的清晰度？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和AI语音演员，为“人体研究”和“知情同意”等敏感话题提供清晰的解释。我们的平台确保高质量的旁白，准确传达IRB培训视频中的关键信息。
HeyGen能否有效开发E-IRB系统教程？
当然可以。HeyGen非常适合通过将文本指令转化为视觉指南来生成详细的E-IRB系统教程。您可以自定义虚拟形象并使用品牌控制，准确代表您的特定IRB流程或myIRB系统，使培训更有效。
HeyGen是否支持多语言的全球伦理审查委员会培训？
是的，HeyGen提供多语言的全面支持，使您能够向全球观众传递伦理审查委员会的内容。这确保了您的IRB培训视频能够被全球的研究人员和员工理解和接受，促进合规和理解。