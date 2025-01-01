轻松使用AI创建IPO公告视频
通过将脚本转化为专业视频，简化视频制作并吸引投资者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段振奋人心的45秒内部公告视频，使用HeyGen的IPO公告视频制作工具，旨在激励公司员工和合作伙伴。视觉风格应充满庆祝气氛，展示公司文化和未来发展，并配以激励人心的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟人进行一致的品牌展示。
示例提示词2
设计一段信息丰富的90秒IPO路演视频，面向机构投资者，重点介绍财务表现和增长战略。视觉呈现应权威且简洁，包含清晰的数据可视化，并由HeyGen的语音生成功能支持的说服性专业旁白。
示例提示词3
为公众制作一段简洁的30秒社交媒体视频，宣布公司上市。视觉和音频风格应充满活力且视觉吸引力，结合动态图形和欢快的音乐。此视频应突出使用HeyGen的AI驱动视频模板简化制作的便捷性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的IPO公告视频？
HeyGen提供了一个直观的平台来创建有影响力的IPO公告视频，使公司能够有效地吸引投资者。利用AI驱动的视频模板和可定制元素，创造性地讲述您的故事。
HeyGen的AI驱动视频模板和AI虚拟人能否简化IPO路演视频的制作？
当然可以。HeyGen的AI驱动视频模板结合逼真的AI虚拟人，大大简化了高质量IPO路演视频的制作。这使得创建引人注目的投资者演示变得高效。
使用HeyGen定制企业公告视频有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户使用品牌的标志、颜色和字体完全定制企业公告视频。这确保每个定制视频都保持一致且专业的品牌形象。
HeyGen如何将脚本文本转换为带有语音生成的专业视频？
HeyGen擅长使用其从文本到视频的功能将脚本转换为精美的视频。只需输入您的文本，HeyGen就会生成专业的语音和同步的视觉效果，轻松制作引人入胜的内容。