创建自动化更新的库存补充视频
自动化库存更新和培训项目，利用HeyGen的AI虚拟形象提高运营效率。
制作一个动态的45秒视频，面向供应链经理和运营总监，展示自动化库存更新的优势。采用数据驱动的视觉风格，配以流畅的动态图形和权威、清晰的语音解说。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将流程文档转换为引人入胜的视觉效果，并辅以字幕/说明文字，以确保在复杂的供应链流程中实现最大程度的清晰度和可访问性，突出运营效率。
为采购专家和供应商关系团队制作一个简洁的30秒视频，展示针对特定库存补充需求的精简采购工作流程。视频应采用专业的、问题解决型的视觉格式，使用HeyGen的多样化模板和场景进行快速创建，并从媒体库/库存支持中整合相关的库存视频，以有效展示特定的供应商互动。
生成一个吸引人的60秒视频，面向内部沟通团队和市场营销人员，简化为各部门创建库存补充视频的过程。美学风格应现代且振奋人心，节奏充满活力，解释易于理解。结合HeyGen的AI虚拟形象，引导观众完成创作旅程，确保最终输出可以通过纵横比调整和导出适应不同平台，以覆盖全球观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过视频简化供应链流程？
HeyGen提供AI驱动的视频解决方案，以增强各种供应链流程，例如创建引人入胜的库存补充视频。您可以利用AI虚拟形象和高质量的AI语音解说，提供清晰、一致的库存更新和培训项目。
HeyGen在自动化库存更新方面提供了哪些功能？
HeyGen的文本到视频生成器可以高效创建自动化库存更新。利用AI虚拟形象并通过品牌控制自定义视频，确保一致且专业的沟通，以实现强大的库存管理。
HeyGen能否帮助市场营销人员和人力资源团队提高运营效率？
当然可以，HeyGen赋能市场营销人员和人力资源团队提高运营效率。通过利用AI驱动的视频解决方案，您可以创建引人入胜的培训项目或关键的内部沟通，以有效且快速地覆盖全球观众。
HeyGen是否确保库存管理视频的可访问性？
HeyGen通过自动生成带有AI字幕生成器的视频，并提供多种纵横比调整选项来支持可访问性。这确保了您的库存管理沟通能够被多样化的观众轻松理解，从而提高客户满意度。