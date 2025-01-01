在几分钟内创建国际运输视频

通过引人入胜的帮助视频简化您的运输需求，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现高效内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个友好的45秒客户支持视频，针对客户关于国际运输的常见问题，采用温暖、易于接近的视觉风格，通过屏幕文字展示关键信息，并配以轻快的背景音乐，由AI化身清晰地引导观众到我们网页上的追踪信息或帮助。
示例提示词2
制作一个动态的30秒宣传视频，面向寻找强大国际运输合作伙伴的潜在企业客户，展示充满活力、引人入胜的视觉风格，快速切换全球影像，配以充满活力的音乐和自信的旁白，充分利用HeyGen的媒体库/素材支持，突出我们在全球范围内的覆盖和高效服务，满足所有运输需求。
示例提示词3
为现有用户创建一个实用的50秒指南，指导他们如何在我们的在线门户提交新的国际运输请求，采用清晰的分步骤视觉风格，结合屏幕录制和精确的旁白指示，通过HeyGen的字幕/说明增强最大清晰度和可访问性。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建国际运输视频

快速制作专业、引人入胜的视频，引导您的全球客户完成复杂的国际运输流程，确保清晰和合规。

1
Step 1
撰写您的脚本
为您的国际运输流程编写清晰的指示。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，立即将您的文本转换为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个，以专业地代表您的品牌。自定义他们的外观和声音，为您的全球观众创建一个易于理解的主持人，阐明复杂的国际运输规则。
3
Step 3
生成旁白
通过利用HeyGen的“旁白生成”功能，接触更广泛的国际观众。轻松创建多语言旁白，以多种语言解释复杂的运输视频和程序。
4
Step 4
导出和分享
通过选择各种平台的最佳“纵横比调整和导出”来完成您的帮助视频。在客户最需要的地方提供您的国际运输指南。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的社交媒体内容

快速制作简短而有影响力的视频，用于社交媒体平台，宣布国际运输更新或回答常见问题。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我高效创建国际运输视频？

HeyGen通过AI化身和从脚本到视频技术，赋予您高效创建国际运输视频的能力。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成专业的视频内容，清晰传达重要的运输信息。

HeyGen的哪些功能确保我的国际运输视频能够被全球观众理解？

为了实现国际覆盖，HeyGen提供多语言的高级旁白生成和自动字幕功能。这确保了您的重要帮助视频在全球范围内被理解，增强了对多样化运输需求的客户支持。

我可以使用HeyGen自定义运输视频中的品牌元素吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松将公司的标志和品牌色彩直接融入到您的运输视频中。这在所有客户支持和帮助视频中保持了一致和专业的外观。

HeyGen如何简化针对各种运输需求的多样化运输视频的制作？

HeyGen通过其广泛的模板和场景库，以及对媒体上传的支持，简化了多样化运输视频的制作。这使您能够快速创建一系列针对特定国际运输需求的运输视频，为您的客户提供全面的帮助。