Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个60秒的激励视频，目标受众为市场营销人员和教育工作者，展示如何通过引人入胜的全球YouTube视频来触达全球观众。采用电影般的视觉风格，结合多元文化的图像，并配以翻译字幕，以多种语言传达信息，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现高效内容本地化。
为远程团队和国际组织开发一个简洁的30秒视频，展示跨地域高效协作。视觉风格应现代且简洁，采用冷静、专业的语调和清晰的屏幕文字传达关键信息，利用HeyGen的模板和场景快速构建精美的演示。
设计一个动态的45秒宣传视频，面向管理全球频道的品牌，展示为不同本地频道创建本地化内容的强大功能。采用引人入胜的视觉风格，展示多样的地区视觉效果和本地化旁白，以连接不同的观众，利用HeyGen的旁白生成和媒体库/素材支持，提供丰富的地区特定内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进团队的国际视频合作？
HeyGen通过使用AI化身从脚本创建动态内容，简化了国际视频合作。我们的平台简化了创作过程，使视频的高效制作和审查成为可能，专为全球观众量身定制。
HeyGen提供哪些功能来创建多语言的全球YouTube视频？
HeyGen通过提供先进的从文本到视频的功能和多语言旁白生成，赋予创作者制作全球YouTube视频的能力。这使您能够轻松调整内容以适应不同的地理区域，并通过本地化信息触达更广泛的全球频道观众。
HeyGen能否帮助我的组织为不同的地理区域和本地频道制作视频内容？
是的，HeyGen旨在帮助组织为不同的地理区域和本地频道制作有针对性的视频内容。通过多语言旁白和字幕等功能，HeyGen使您能够轻松定制您的故事，并有效地吸引多元化的全球观众。
HeyGen如何支持全球视频项目的一致品牌形象？
HeyGen通过其可定制的模板和品牌控制支持所有全球视频项目的一致品牌形象。您可以为您的国际合作视频保持统一的品牌形象，确保每个市场的高质量、专业输出。