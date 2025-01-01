创建内部发布视频以通知和吸引您的团队

通过专业视频内容提升内部沟通。使用HeyGen的从脚本到视频功能进行快速、有影响力的公告。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为产品开发团队和销售部门内部制作一个60秒的产品发布视频，庆祝新产品的成功。视频应采用激励人心的电影风格，结合引人入胜的素材镜头和团队内部的真实照片，配以激励人心的背景音乐，通过HeyGen的字幕/说明文字清晰展示关键成就，确保每位团队成员都能理解他们辛勤工作的影响。
示例提示词2
为客户支持和新员工制作一个针对性的30秒企业培训视频，展示我们核心产品的最新功能。视觉方法应简洁且具有指导性，利用屏幕录制演示和战略性放置的文字注释，所有内容由精确且信息丰富的脚本驱动，并通过HeyGen的从脚本到视频功能转化为视频，确保清晰和快速理解。
示例提示词3
为整个组织设计一个动态的15秒公告视频，宣传即将到来的内部活动。视觉和音频风格应快速且视觉吸引力强，采用快速剪辑和大胆有力的文字，利用HeyGen强大的模板和场景，创造出精致且令人兴奋的感觉，立即吸引注意力并激发期待。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建内部发布视频

轻松制作引人入胜且信息丰富的内部发布视频，让您的团队对新产品或计划保持一致和兴奋。

1
Step 1
创建您的脚本
概述您的内部发布信息并撰写清晰的脚本。利用HeyGen的从脚本到视频功能，立即将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多种AI化身和专业模板中选择，以有效地代表您的品牌并传达您的内部公告。
3
Step 3
添加品牌和细节
通过应用公司的品牌控制，如标志和颜色，个性化您的视频。通过字幕和库存库中的相关媒体增强清晰度。
4
Step 4
导出和分享
完成您的内部发布视频，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为您的内部沟通平台做好准备。确保可访问性和影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递有影响力的内部公告

制作引人入胜的内部沟通视频，包括领导信息和产品发布公告，激励并统一您的内部团队。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的内部发布视频？

HeyGen让您能够快速创建引人入胜的内部发布视频，利用AI化身和专业设计的视频模板。通过复杂的叙事元素，打造清晰且吸引人的公告主题。

HeyGen为内部沟通视频提供了哪些创意工具？

HeyGen为内部沟通视频提供了一套创意工具，包括从文本到视频的功能和逼真的语音生成。轻松通过自动字幕和自定义品牌控制提升企业视频制作。

HeyGen能否简化各种内部用途的企业视频制作？

当然可以，HeyGen简化了多种内部用途的企业视频制作，如员工入职视频和企业培训视频。我们的AI视频制作工具让您能够高效地将脚本转化为专业视频。

HeyGen为内部视频提供了哪些品牌功能？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够无缝地将公司的标志、颜色和视觉元素融入所有内部企业视频中。这确保了所有内部沟通中品牌形象的一致性，促进了强大的公司文化。