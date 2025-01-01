创建内部沟通培训视频
通过将脚本转化为引人入胜的视频，利用AI虚拟形象提升参与度和信息保留。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的公司文化视频，面向所有员工，重点展示近期成就以提升员工参与度。视觉和音频风格应积极向上，充满活力，结合HeyGen媒体库/素材支持中的生动素材，并通过专业的语音生成讲述成功故事。
为特定部门团队创建一个90秒的培训视频，详细介绍新的最佳实践以提高信息保留。视频需要具有指导性和简洁的视觉风格，结合屏幕示例和由HeyGen生成的清晰字幕，利用HeyGen的模板和场景提供一致且引人入胜的学习体验。
开发一个75秒的内部沟通视频，解释新的公司战略，目标受众为领导层和全体员工。语气应权威但平易近人，音频风格应具备对话性。使用HeyGen的文本转视频功能实现流畅的传递，并通过纵横比调整和导出确保在各种平台上的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升您的内部沟通视频？
HeyGen能够高效地创建引人入胜的内部沟通视频，将文本转化为具有AI虚拟形象的吸引人视频内容，并提供可定制的模板。这种方法有助于将视频无缝整合到您的内部沟通视频策略中，促进更有效的沟通。
HeyGen能否简化员工入职培训视频的制作过程？
是的，HeyGen大大简化了培训视频和员工入职内容的制作过程，允许您从文本或文档生成专业的视频教程，使用AI虚拟形象。这确保了信息传递的一致性，并提高了新员工的信息保留和技能发展。
HeyGen在通过视频增强员工参与度和公司文化方面扮演什么角色？
HeyGen使得创建个性化和引人入胜的公司文化视频和领导更新成为可能，即使没有工作室也能实现真实的故事讲述。通过利用定制的AI虚拟形象和创意工具，HeyGen帮助您制作令人难忘的视频，促进更强的员工参与度。
HeyGen的AI视频工具如何改善内部沟通中的信息保留？
HeyGen的AI视频工具通过将复杂文本转化为动态、视觉丰富的视频演示，结合AI虚拟形象和字幕，增强信息保留。通过一键翻译等功能，它支持不同的学习风格和异步沟通，使关键信息对全球员工更易获取和记忆。