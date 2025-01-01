创建内部沟通培训视频

通过将脚本转化为引人入胜的视频，利用AI虚拟形象提升参与度和信息保留。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的公司文化视频，面向所有员工，重点展示近期成就以提升员工参与度。视觉和音频风格应积极向上，充满活力，结合HeyGen媒体库/素材支持中的生动素材，并通过专业的语音生成讲述成功故事。
示例提示词2
为特定部门团队创建一个90秒的培训视频，详细介绍新的最佳实践以提高信息保留。视频需要具有指导性和简洁的视觉风格，结合屏幕示例和由HeyGen生成的清晰字幕，利用HeyGen的模板和场景提供一致且引人入胜的学习体验。
示例提示词3
开发一个75秒的内部沟通视频，解释新的公司战略，目标受众为领导层和全体员工。语气应权威但平易近人，音频风格应具备对话性。使用HeyGen的文本转视频功能实现流畅的传递，并通过纵横比调整和导出确保在各种平台上的最佳观看效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建内部沟通培训视频

快速高效地为您的员工开发引人入胜且有效的培训内容，确保信息清晰保留并形成强大的内部沟通视频策略。

1
Step 1
选择您的视频策略
首先定义您的内部沟通视频策略。从多种专业模板和场景中选择，以简化您的创作过程，并确保培训视频的品牌一致性。
2
Step 2
使用AI创建内容
输入您的培训脚本，观看我们强大的文本转视频功能如何将您的文本转化为引人入胜的视频内容，节省录制和编辑时间。
3
Step 3
优化清晰度和覆盖范围
通过轻松添加准确的字幕来增强清晰度并提高所有员工的信息保留。这确保了您的信息在不同的学习风格中都能被访问和理解。
4
Step 4
导出并分发您的培训
通过使用纵横比调整和导出功能，准备您的培训视频以适应各种内部平台。有效地将您精心制作的内容分发给您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建动态内部沟通

利用AI在几分钟内快速制作引人入胜的内部沟通视频，如公告或短培训片段。

常见问题

HeyGen如何提升您的内部沟通视频？

HeyGen能够高效地创建引人入胜的内部沟通视频，将文本转化为具有AI虚拟形象的吸引人视频内容，并提供可定制的模板。这种方法有助于将视频无缝整合到您的内部沟通视频策略中，促进更有效的沟通。

HeyGen能否简化员工入职培训视频的制作过程？

是的，HeyGen大大简化了培训视频和员工入职内容的制作过程，允许您从文本或文档生成专业的视频教程，使用AI虚拟形象。这确保了信息传递的一致性，并提高了新员工的信息保留和技能发展。

HeyGen在通过视频增强员工参与度和公司文化方面扮演什么角色？

HeyGen使得创建个性化和引人入胜的公司文化视频和领导更新成为可能，即使没有工作室也能实现真实的故事讲述。通过利用定制的AI虚拟形象和创意工具，HeyGen帮助您制作令人难忘的视频，促进更强的员工参与度。

HeyGen的AI视频工具如何改善内部沟通中的信息保留？

HeyGen的AI视频工具通过将复杂文本转化为动态、视觉丰富的视频演示，结合AI虚拟形象和字幕，增强信息保留。通过一键翻译等功能，它支持不同的学习风格和异步沟通，使关键信息对全球员工更易获取和记忆。