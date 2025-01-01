创建推动参与的内部活动视频
通过专业的内部活动视频提升员工参与度。使用HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能快速创建引人入胜的内容。
95/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个简洁的60秒领导力更新视频，面向全体员工，设计为“企业视频”，宣布公司近期成就和未来战略方向。这个内部沟通视频应保持正式但鼓舞人心的语气，使用从脚本到视频的文本生成技术以确保准确性，并显示专业的字幕以便于全公司访问。
示例提示词2
创建一个30秒的“员工聚焦”视频，庆祝团队成员的贡献，促进内部团队更好的视频沟通和认可。视觉呈现应真实且对话式，使用多样化的模板和场景，结合媒体库/库存支持的精选视觉素材，配以积极的采访风格音频。
示例提示词3
制作一个动态的50秒“创建内部活动视频”片段，讲述一个关于公司新举措的引人入胜的故事，旨在推动整个组织更广泛的采用和理解。这个“故事讲述”作品应具有现代视觉风格，配以欢快的背景音乐，并利用纵横比调整和导出功能，以便在各种内部平台上进行最佳观看，可能由一个亲切的AI化身来代表活动。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先撰写您的信息或从各种模板中选择，以快速建立您的内部沟通视频创意。利用HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能直接从文本生成视频。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
选择一个最能代表公司语调和品牌的AI化身。搭配合适的语音生成选项，以清晰地传达您的企业视频信息。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
通过应用公司的品牌控制（标志、颜色）和整合媒体库中的相关视觉素材来增强您的视频，以加强员工参与的信息。
4
Step 4
导出并分享您的活动
通过添加字幕以提高可访问性来完成您的内部活动视频，然后以所需的纵横比导出，准备好用于您的内部视频沟通渠道。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化内部沟通视频的制作？
HeyGen通过使用AI化身和文本到视频技术，帮助组织高效制作高质量的内部沟通视频，非常适合提升员工参与度和公司文化视频。
使用HeyGen制作企业视频有哪些好处？
HeyGen简化了视频制作，使您无需传统的录制和编辑工作室即可快速生成专业的企业视频、领导力更新和公告视频。
HeyGen能否帮助制作有效的员工培训视频？
当然可以。HeyGen提供强大的工具来创建引人入胜的培训视频，配有可定制的模板、语音生成和自动字幕，以实现全面学习。
如何使用HeyGen保持入职欢迎视频的品牌一致性？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您在入职欢迎视频和员工聚焦中加入您的标志和品牌颜色，确保每条信息都与公司的身份一致。