创建内部公告视频：即时吸引您的团队
确保清晰沟通，轻松推动员工参与。使用HeyGen的文本转视频功能，将您的内部信息转化为动态视频。
100/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段30秒的公司文化庆祝视频，表彰各部门的“季度员工”。该视频应具有振奋人心的视觉和音频风格，通过动态过渡突出他们的成就。利用HeyGen的模板和场景快速组装出一部专业且鼓舞人心的作品。
示例提示词2
为工程部门制作一段60秒的内部沟通视频，快速更新新项目的推出和关键里程碑。视频应具有信息丰富、动态的视觉风格，使用AI化身清晰地解释复杂概念。充分利用HeyGen的AI化身，确保演示者的一致性和吸引力。
示例提示词3
设计一段50秒的公司更新视频，旨在提高员工对最近福利变化的记忆。视觉风格应权威但平易近人，具有清晰的视觉效果和易于理解的旁白。通过HeyGen生成精确的字幕，确保关键细节易于获取。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升内部公告视频？
HeyGen通过AI视频生成器帮助组织创建引人入胜的内部公告视频和公司更新，显著提升员工参与度和信息保留率。
HeyGen为内部沟通视频提供了哪些功能？
HeyGen提供了先进的功能，如AI化身和文本转视频功能，简化了多样化内部沟通视频的创建，并提供多种视频模板以快速入门。
HeyGen能否支持企业视频的定制品牌？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志和颜色无缝集成到所有企业更新和公司文化视频中，保持一致的品牌形象。
为什么选择HeyGen来创建员工参与内容？
HeyGen通过其易于使用的平台转变员工参与，利用AI语音演员快速制作高质量的内部视频，消除复杂的视频编辑，促进视频优先的工作环境。