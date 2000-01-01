创建 互动视频以提供吸引人的学习体验
释放互动学习的力量，利用动态反馈和人工智能化身来吸引您的观众。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
在一个45秒的视频中，展示实时分析和动态反馈对于致力于提高潜在客户捕获的营销人员的强大作用。利用HeyGen的文本到视频的脚本功能，打造一种吸引技术精英的时尚现代视觉风格。音频清晰且内容丰富，引导观众了解交互式视频平台与他们的营销策略无缝集成。这个视频专为渴望利用尖端技术的营销团队量身定制。
在一段90秒的视频中创造一个沉浸式的VR体验，将观众带入一个互动可能性的世界。利用HeyGen的媒体库和库存支持，开发一个视觉上令人惊叹的叙事，突出互动视频制作者的潜力。音频是沉浸式和大气的，吸引了创意专业人士和技术爱好者的观众。这个视频非常适合那些希望探索互动视频制作创意方面的人。
通过一个30秒的视频测验吸引学习者，以有趣互动的方式测试他们的知识。利用HeyGen的模板和场景，设计一个色彩丰富且富有趣味的视觉风格，吸引学生和教育工作者的注意。音频是振奋和鼓励的，使得学习过程愉快而有效。这个视频非常适合希望在教学方法中加入互动元素的教育内容创作者。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
即兴-原生视频创作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 让创作者能够轻松制作互动视频，利用人工智能通过动态反馈和实时分析增强用户参与度。
利用人工智能提升培训参与度和保留率.
Utilize interactive video branching to create immersive learning experiences that captivate and educate.
创建更多课程，触及全球更多学习者.
Leverage HeyGen's interactive video platform to design engaging courses that facilitate interactive learning and project-based learning.
常见问题
HeyGen是如何增强互动视频创作的？
HeyGen 通过一个互动视频平台赋能创作者，该平台支持视频分支和动态反馈，使观众体验更加引人入胜和个性化。
是什么功能使得HeyGen成为顶尖的互动视频制作工具？
HeyGen因其AI虚拟形象、文本到视频的能力以及强大的媒体库而脱颖而出，是创造互动学习体验的理想选择。
HeyGen能否支持交互式视频的实时分析？
是的，HeyGen 提供实时分析功能，使用户能够跟踪观众参与度并有效优化内容。
为什么选择HeyGen进行基于项目的学习计划？
HeyGen提供多功能的多媒体工具和模板，促进沉浸式虚拟现实和基于项目的学习，提高教育成果。