轻松创建内部威胁培训视频
通过生成有影响力的培训视频，提升您的网络安全防御能力，并赋予员工识别行为指标的能力，使用AI化身实现这一目标。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒（1.5分钟）的信息视频，针对处理敏感数据的员工，展示一次模拟的“社会工程”尝试及其可能导致的内部威胁路径。该视频应强调强有力的“网络安全”实践，采用现代、简洁的视觉风格，并通过显著的字幕/说明来突出关键的预防措施和最佳实践。
制作一个发人深省的2分钟视频，面向经理和人力资源，探讨外部压力和工作场所动态如何影响个人成为内部威胁的脆弱性。叙述应巧妙地涉及“工作场所毒性”，并强调培养组织“韧性”的重要性，利用AI化身以同情的访谈风格展示多样化的员工体验。
设计一个严肃的45秒意识视频，针对有权访问关键系统或机密信息的人员，描绘一个涉及潜在“间谍活动”针对组织“关键基础设施”的高风险场景。视觉和音频风格应紧迫且有冲击力，利用HeyGen的媒体库/素材支持来传达内部行为和外部利用的严重后果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强内部威胁培训视频的制作？
HeyGen通过利用AI化身和从脚本到视频的功能简化了制作有效内部威胁培训视频的过程。这使得快速开发引人入胜的内容成为可能，对于强大的内部威胁计划至关重要。
HeyGen为定制内部威胁意识活动提供了哪些功能？
HeyGen提供广泛的品牌控制和可定制的模板和场景，使组织能够创建定制的内部威胁培训材料。您可以轻松整合与行为指标或网络安全最佳实践相关的特定信息和示例。
HeyGen能否帮助组织扩大其内部威胁意识和教育工作？
是的，HeyGen通过允许全球分发培训视频并自动生成多语言字幕/说明，显著扩大了您的内部威胁意识和教育。这确保了在整个员工中一致传达关键信息，如报告令人担忧的行为。
公司可以多快使用HeyGen更新现有的内部威胁培训内容？
HeyGen通过在几分钟内将脚本转化为视频，赋予了快速更新内部威胁培训内容的能力。这种灵活性确保您的培训视频始终反映最新的威胁信息，如社会工程或间谍活动。