轻松创建内部威胁培训视频

通过生成有影响力的培训视频，提升您的网络安全防御能力，并赋予员工识别行为指标的能力，使用AI化身实现这一目标。

119/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒（1.5分钟）的信息视频，针对处理敏感数据的员工，展示一次模拟的“社会工程”尝试及其可能导致的内部威胁路径。该视频应强调强有力的“网络安全”实践，采用现代、简洁的视觉风格，并通过显著的字幕/说明来突出关键的预防措施和最佳实践。
示例提示词2
制作一个发人深省的2分钟视频，面向经理和人力资源，探讨外部压力和工作场所动态如何影响个人成为内部威胁的脆弱性。叙述应巧妙地涉及“工作场所毒性”，并强调培养组织“韧性”的重要性，利用AI化身以同情的访谈风格展示多样化的员工体验。
示例提示词3
设计一个严肃的45秒意识视频，针对有权访问关键系统或机密信息的人员，描绘一个涉及潜在“间谍活动”针对组织“关键基础设施”的高风险场景。视觉和音频风格应紧迫且有冲击力，利用HeyGen的媒体库/素材支持来传达内部行为和外部利用的严重后果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建内部威胁培训视频

快速高效地开发有影响力且合规的内部威胁培训视频，以加强您组织的安全态势并保护关键资产。

1
Step 1
创建有影响力的培训脚本
首先列出内部威胁培训的关键信息。将您的脚本粘贴到HeyGen的编辑器中，利用文本到视频功能自动生成初始场景。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来引导您的培训。这些化身可以用自然、引人入胜的声音传达您的脚本，使您的培训视频更具活力。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
应用您组织的品牌控制，包括标志和颜色，以保持一致性。整合库中的相关视觉效果或素材，以说明关键的内部威胁原则。
4
Step 4
导出完成的培训视频
审查您完整的内部威胁培训视频。利用HeyGen的导出选项，包括调整纵横比，以准备您的视频在各种平台上的可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度和保留率

.

利用AI驱动的视频显著提高学习者的参与度，并改善内部威胁培训中关键信息的保留。

background image

常见问题

HeyGen如何增强内部威胁培训视频的制作？

HeyGen通过利用AI化身和从脚本到视频的功能简化了制作有效内部威胁培训视频的过程。这使得快速开发引人入胜的内容成为可能，对于强大的内部威胁计划至关重要。

HeyGen为定制内部威胁意识活动提供了哪些功能？

HeyGen提供广泛的品牌控制和可定制的模板和场景，使组织能够创建定制的内部威胁培训材料。您可以轻松整合与行为指标或网络安全最佳实践相关的特定信息和示例。

HeyGen能否帮助组织扩大其内部威胁意识和教育工作？

是的，HeyGen通过允许全球分发培训视频并自动生成多语言字幕/说明，显著扩大了您的内部威胁意识和教育。这确保了在整个员工中一致传达关键信息，如报告令人担忧的行为。

公司可以多快使用HeyGen更新现有的内部威胁培训内容？

HeyGen通过在几分钟内将脚本转化为视频，赋予了快速更新内部威胁培训内容的能力。这种灵活性确保您的培训视频始终反映最新的威胁信息，如社会工程或间谍活动。