轻松创建创新工作坊视频

将客户需求转化为有价值的见解。使用HeyGen的AI虚拟人生成动态工作坊视频，提升您组织的创意。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个信息丰富的45秒视频，面向创新引导者和设计思维实践者，展示如何创建专注于客户接触点映射的创新工作坊视频。采用简洁、教程式的视觉美学，配以清晰、鼓励性的旁白，引导观众完成实际步骤。利用HeyGen的AI虚拟人清晰且有趣地呈现复杂信息，无需真人主持。
示例提示词2
制作一个动态的30秒视频，针对C级高管和创新部门负责人，展示通过增强视频协作获得的宝贵见解和显著的投资回报。视觉风格应具有冲击力，采用强有力的数据驱动视觉效果和自信、权威的声音，突出具体结果。通过使用HeyGen的字幕功能确保所有屏幕对话的最大可访问性。
示例提示词3
生成一个吸引人的50秒视频，面向产品经理、用户体验设计师和市场策略师，探讨如何将视频内容整合到客户旅程板或Figma文档中，以便进行更具互动性的视频创新工作坊会议。视觉和音频风格应具有协作性和指导性，屏幕文字突出关键点，旁白友好且易于接近。通过利用HeyGen的媒体库/素材支持添加相关行业视频或图像来增强视觉故事。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建创新工作坊视频

轻松制作引人入胜的视频内容，用于您的创新工作坊，将复杂的想法转化为清晰、可操作的见解，供您的团队和利益相关者使用。

1
Step 1
选择模板
首先从我们的库中选择合适的模板来构建您的“视频创新工作坊”。利用预设计的场景来有效地概述关键概念和引导讨论。
2
Step 2
创建您的视频脚本
为您的工作坊内容开发一个清晰的脚本，概述关键讨论点和活动。利用HeyGen的文本转视频功能快速将您的文本转化为动态视频，提升您“使用视频”进行教学的方式。
3
Step 3
应用品牌和个性化
通过应用您“组织”的品牌控制，包括标志和颜色，个性化您的工作坊视频。这确保了一致性并使内容独具特色。
4
Step 4
导出并分享见解
视频完成后，使用纵横比调整和导出功能为各种平台准备视频。分享您精心制作的“客户接触点”工作坊视频，以有效传达复杂想法并推动有价值的见解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

推广工作坊成果和创意

快速创建引人入胜的视频摘要和剪辑，从您的创新工作坊中分享关键学习和成果，通过社交媒体提升可见性。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建创新工作坊视频？

HeyGen利用先进的AI技术，帮助用户高效创建引人入胜的创新工作坊视频。通过文本转视频功能和AI虚拟人，您可以轻松将脚本转化为引人入胜的视觉内容，以捕捉有价值的见解并激发新创意。

HeyGen在通过视频满足客户需求方面扮演什么角色？

HeyGen使组织能够在各种客户接触点有效使用视频，增强参与度并理解客户需求。通过提供品牌控制和多样化的模板，HeyGen确保您的视频内容完美契合品牌形象和目标，实现最佳投资回报。

HeyGen是否提供全面的视频创新工作坊工具？

是的，HeyGen支持您的视频创新工作坊，允许您轻松生成专业内容，如工作坊演示幻灯片和网络研讨会视频。我们的平台提供现成的工具包，包括素材库和字幕生成，以简化您的创作过程。

视频代理机构能否从使用HeyGen为其客户受益？

当然，视频代理机构可以通过将HeyGen整合到其工作流程中，显著提升其输出，为各种客户项目创建高质量视频。HeyGen的多样化模板、纵横比调整和便捷的导出选项使其成为跨多个平台高效制作专业内容的宝贵工具。