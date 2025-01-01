创建激励变革的创新项目视频
通过HeyGen的文本转视频创作，快速将脚本转化为引人入胜的视频，提升您的创新项目。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，展示“制造”效率和“产品设计”集成的突破，特别关注协作“机器人”的角色。此内容面向制造业高管和产品开发团队，采用动态的生产线镜头、3D模型、精准的信息性旁白和现代工业音效。通过HeyGen，用户可以轻松从脚本创建此视频，并通过媒体库/素材支持增强相关视觉效果。
示例提示词2
制作一个1.5分钟的励志短片，探讨“以人为本的设计”如何推动技术创新，强调“同理心”作为未来“技术愿景”的核心组成部分。该视频面向UX/UI设计师、产品经理和创新负责人，包含引人入胜的访谈、用户旅程可视化、温暖而令人安心的声音以及鼓舞人心的背景音乐。HeyGen的字幕/说明将确保可访问性，而多样化的模板和场景可以加速创作过程。
示例提示词3
想象一个2分钟的企业培训视频，详细介绍“自动化”在“企业世界”中改善“福祉”的战略实施。此视频面向人力资源领导者、组织变革经理和企业战略家，保持专业、简洁的美学风格，配以平静而自信的声音和管弦乐背景音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现多平台交付，并使用AI虚拟形象传递关键见解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的叙述脚本
开发一个引人入胜的脚本来讲述您的创新故事。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的书面内容转化为动态视觉效果，确保清晰的故事讲述。
2
Step 2
选择引人入胜的视觉效果
从多样化的AI虚拟形象和模板中选择，以代表您的创新项目。这些视觉效果有助于传达复杂的想法，并在您的组织内促进创新和文化变革。
3
Step 3
应用专业品牌
使用品牌控制（徽标、颜色）整合您的品牌标识以保持一致性。这确保您的视频与您的商业设计原则一致并增强识别度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
使用纵横比调整和导出功能为各种平台最终确定您的视频。制作有影响力的短视频，有效地触达您的观众，并在您的团队中激发行动。
常见问题
HeyGen如何利用先进技术如AI虚拟形象进行技术愿景沟通？
HeyGen利用尖端的AI虚拟形象将复杂的技术愿景转化为引人入胜的视频内容，简化企业世界的沟通。这种自动化使得详细解释的制作更加高效。
HeyGen能帮助我们为创新项目创建引人入胜的短视频吗？
当然可以。HeyGen使您能够轻松创建创新项目视频和短视频，提供强大的文本转视频和语音生成工具，以实现有效的故事讲述。其多样化的模板使过程变得简单。
HeyGen为商业应用设计提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，使您能够将徽标和品牌颜色直接融入视频，非常适合一致的商业设计。您还可以利用其媒体库和纵横比调整功能以适应各种企业世界平台。
HeyGen如何通过视频支持创新和文化变革计划？
HeyGen通过提供清晰、可访问的视频沟通促进创新和文化变革，增强理解和同理心。自动字幕和语音生成等功能确保您的福祉信息有效地传达给每个观众。