使用AI创建伤害报告视频
简化您的伤害报告系统并提高工人安全。使用专业的AI虚拟形象生成清晰的工作场所安全视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为安全经理开发一段1.5分钟的技术演示，展示如何在伤害跟踪应用程序（ITA）中添加个人到伤害报告中。视觉方法需要精确的屏幕捕捉软件界面，辅以准确的注释和知识渊博的解说员解释每次点击和输入。结合HeyGen的媒体库/素材支持，顺利整合自定义屏幕录制，并确保所有说明都清晰可见，配有字幕/说明以提高可访问性。
为小企业主和合规官员创建一段2分钟的合规视频，解读OSHA 300日志记录要求。视频应采用正式和权威的视觉风格，利用专业图形和简单的数据可视化来解释复杂的法规。使用HeyGen的多样化模板和场景有效地构建叙述，通过自信和解释性的旁白生成增强说明。
为所有员工和主管设计一段45秒的有影响力的视频，强调准确的伤害和疾病数据在有效的危害预防中的关键作用。视觉风格应现代且引人入胜，使用简洁的动画图形来说明及时报告的影响，配以清晰直接的声音。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种平台，并通过动态AI虚拟形象传递关键信息来吸引观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何改善我们创建伤害报告视频的流程？
HeyGen通过将脚本转化为专业演示，利用AI虚拟形象和自动旁白，帮助您高效创建伤害报告视频。这简化了关键事件报告的文档流程，并提高了团队的清晰度。
HeyGen在解释伤害报告系统中扮演什么角色？
HeyGen通过允许您使用AI虚拟形象和预设计模板创建引人入胜的视频指南，简化了复杂伤害报告系统的解释。这些视觉工具对于培训员工如何准确记录伤害和疾病数据非常有效。
HeyGen能否通过视频帮助保持对OSHA 300日志要求的合规性？
是的，HeyGen可以帮助您制作清晰简洁的视频，解释准确记录OSHA 300日志的重要性和过程。利用AI虚拟形象，这些视频确保了关于合规程序的一致和专业的沟通。
HeyGen如何支持创建符合我们品牌的工作场所安全视频？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色无缝整合到所有工作场所安全视频中。您还可以利用模板和媒体库，确保每个视频都符合您的品牌标识以预防危害。