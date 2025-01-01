创建项目范围视频：快速且清晰

通过引人入胜的视频实现项目范围清晰，利用我们的AI化身进行专业演示。

96/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的视频，专为业务发展和销售团队设计，向潜在利益相关者展示创新的视觉项目提案。视频应采用动态和吸引人的美学风格，配以现代过渡效果和欢快的背景音乐。整合HeyGen的字幕/说明文字，确保所有关键提案点清晰传达。
示例提示词2
为市场营销和内部沟通团队制作一个30秒的视频，展示如何快速生成引人入胜的项目范围视频。该视频应节奏快、鼓舞人心且色彩丰富，配以充满活力的音乐以传达热情。利用HeyGen的模板和场景简化引人注目的视觉概述的创建。
示例提示词3
生成一个90秒的视频，面向顾问和分析师，将复杂的项目范围视频和详细的项目文档转化为易于理解的视觉内容。视频应具有信息性和教育性，配以冷静、专业的语音，并结合相关的库存媒体。使用HeyGen的语音生成功能精确表达复杂的项目细节。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建项目范围视频

通过引人入胜的AI视频快速定义项目范围、交付成果和时间表。清晰地向利益相关者传达您的愿景，并从一开始就使团队保持一致。

1
Step 1
创建您的脚本或使用模板
首先列出您的项目目标、范围和关键交付成果。利用HeyGen的AI模板或粘贴现有文本形成视频脚本。
2
Step 2
选择您的AI发言人
从多样化的AI化身中选择一位作为您的演示者，确保专业且引人入胜地传达您的项目细节。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过HeyGen的媒体库/库存支持，结合相关图片、视频以及您的品牌标志和颜色，增强清晰度。
4
Step 4
导出并分享您的项目范围视频
生成高质量的视频，配有清晰的语音解说和字幕，轻松导出以便与您的团队和利益相关者无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作引人入胜的范围简报

.

快速创建简洁且吸引人的视频片段，有效传达项目范围的关键要素和更新。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的项目范围视频的创建？

HeyGen提供了一种高效的方法，通过AI化身和现成的AI模板创建引人入胜的项目范围视频。用户可以将脚本转化为专业且吸引人的视频，大大提升项目范围的视觉沟通效果。

使用HeyGen实现项目范围清晰的关键好处是什么？

HeyGen通过AI化身和精准的语音解说创建详细视频，提升项目范围清晰度。这确保了通过强大的视觉沟通有效传达关键项目信息给所有利益相关者。

HeyGen能否快速创建专业的工作范围视频？

是的，HeyGen使用户能够通过AI语音和丰富的媒体库快速生成高质量的工作范围视频。这有助于提供清晰定义交付成果和期望的专业演示。

HeyGen是否提供AI模板以高效制作项目范围视频？

是的，HeyGen提供多种专为帮助用户快速创建有影响力的项目范围视频而设计的AI模板。这些模板结合AI化身和文本转视频功能，使任何项目的引人入胜的视觉内容制作变得简单。