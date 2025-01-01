创建激励行动的强大CSR视频
通过可定制的模板和场景轻松提高认知度并激发行动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个45秒的动画解说视频，供市场营销和沟通团队使用，展示HeyGen的CSR倡议视频模板如何轻松制作引人入胜的内容。该视频应具有简洁现代的视觉风格和简明的解说，利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能，展示快速内容创作。
设计一个30秒的社交媒体短片，以提高公众对公司影响力的认识，目标是普通公众和社交媒体关注者。视频应具有动态、视觉丰富和情感共鸣的风格，使用振奋人心的背景音乐和屏幕字幕/说明文字，并充分利用HeyGen的媒体库/素材支持来提供引人注目的视觉效果。
概述一个55秒的企业概览视频，专为品牌经理和公关专业人士设计，以便在各个平台上广泛分享您的CSR视频。此提示需要一个精致、专业且有影响力的视觉叙事风格，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能以适应平台，并通过从脚本到视频的功能实现高效内容生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
为什么市场营销和沟通团队应该使用HeyGen来创建强大的CSR视频？
HeyGen提供了一个易于使用的视频创作平台，使市场营销和沟通团队能够轻松制作引人入胜的CSR倡议内容。我们的平台帮助您提高认知度并激发行动，通过高质量的CSR视频扩大公司的影响力。
HeyGen是否提供CSR倡议视频模板以简化创作过程？
是的，HeyGen提供多种可定制的CSR倡议视频模板，让您快速创建专业且引人入胜的内容。您可以通过品牌控制（包括标志和颜色）个性化这些模板，以确保您的信息真实地引起共鸣。
HeyGen提供哪些AI功能来创建引人入胜的CSR视频？
HeyGen利用先进的AI功能，如逼真的AI虚拟形象、从文本到视频的生成和AI语音功能，以增强您的CSR视频。这些工具帮助您高效地制作高度引人入胜的内容，使复杂的信息变得易于理解且具有影响力。
如何分享使用HeyGen创建的CSR视频以最大化公司的影响力？
在使用HeyGen创建CSR视频后，您可以轻松地以适合不同平台的各种纵横比导出视频，从而在社交媒体和其他渠道上广泛分享您的CSR视频。这确保了您的信息能够到达广泛的受众，提高认知度并最大化公司的影响力。