创建举措发布视频：快速引发关注
使用我们的“模板和场景”来制作引人入胜的产品发布活动，快速引发关注并有效吸引您的目标受众。
开发一个45秒的说明视频，清晰地概述公司新举措发布的目标和影响。将此专业演示面向内部利益相关者和潜在的外部合作伙伴，采用简洁的视觉风格和令人安心、权威的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象，以一致且引人入胜的方式传达关键信息，确保提供连贯且信息丰富的体验。
创建一个充满活力的60秒社交媒体视频，为即将到来的产品发布活动造势。这个动态作品应吸引大众，使用快速剪辑、大胆的图形和欢快、流行的音轨。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，寻找引人注目的镜头和图像，完美补充您品牌的信息。
制作一个引人入胜的30秒发布视频，通过强大的叙事手法介绍一项新服务。以艺术、情感的视觉美学和电影般、发人深省的音乐为特色，面向创意专业人士的利基市场。HeyGen的语音生成功能将允许进行深刻的表达性旁白，非常适合传达您产品背后的复杂叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化有影响力的产品发布视频的制作？
HeyGen的AI视频生成器通过简单输入您的脚本，赋予您制作引人入胜的产品发布视频的能力。利用多样的AI虚拟形象和直观的工具，快速高效地为任何举措制作高质量的发布视频。
HeyGen提供哪些创意功能来为新产品发布造势？
HeyGen通过丰富的视频模板库、自定义动画和全面的媒体库，促进产品发布活动的创意叙事。轻松制作引人入胜的说明视频和预告视频，吸引您的目标受众，迅速引发关注。
HeyGen是否适合快速开发多个持续活动的举措发布视频？
是的，HeyGen专为高效且具成本效益地扩展您的产品发布活动视频营销而设计。利用可自定义的视频模板和强大的文本到视频功能，快速创建适合不同公告的多种举措发布视频。
HeyGen如何确保所有产品发布视频的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将公司标志、颜色和字体集成到每个产品发布视频中。通过我们直观的拖放编辑器和广泛的模板库，轻松保持所有营销资产的一致视觉识别。