更快创建行业教育视频
通过使用先进的文本转视频技术，将您的脚本转化为动态培训视频，提高知识保留率并节省时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个45秒的微学习培训视频，针对现有员工关于即将进行的软件更新。视频应采用动态视觉风格，快速剪辑和屏幕文字，并配有准确的字幕/说明，以便在无声环境中高效传递关键操作信息。
想象制作一个90秒的产品培训视频，详细解释新工业机器的高级功能，面向技术销售团队和高级用户。利用HeyGen的文本转视频功能，将详细的脚本轻松转化为精美的视觉指南，具有简洁的教学视觉风格和信息丰富的旁白。
制作一个75秒的合规培训视频，面向所有部门员工，展示数据安全的最佳实践。这个企业教育视频应使用现代、图形丰富的模板和场景，以引人入胜的方式呈现复杂信息，确保音频语调既令人安心又具权威性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化教育视频的制作？
HeyGen通过将您的视频脚本转化为引人入胜的内容，配以AI化身和逼真的旁白，彻底革新了教育视频的制作。这大大简化了您的视频制作流程，使您能够更高效地制作高质量的教学视频。
HeyGen提供哪些工具来制作专业的培训视频？
HeyGen提供了一整套专业培训视频工具，包括强大的视频编辑器、可定制的模板以及整合屏幕录制的能力。您可以自动添加字幕并应用品牌控制，以确保您的培训视频达到高标准并实现成本节约。
我可以用HeyGen自定义我的电子学习视频的外观和风格吗？
可以，HeyGen为您的电子学习视频提供了广泛的自定义选项，允许您完全控制视觉元素。您可以使用品牌控制，整合公司的标志，并选择特定的颜色，以确保从入职视频到产品培训视频的每一段教育内容都完美契合您的品牌形象。
HeyGen如何提升企业教育内容的参与度？
HeyGen通过动态AI化身、互动元素和专业的语音生成来提升企业教育内容的参与度。这些功能有助于创造一个积极的学习体验，确保您的教育视频能够有效地吸引和保持观众的注意力，并在多设备访问中保持一致。