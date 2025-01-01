轻松创建包容性设计视频
为所有用户调整您的体验。快速创建具有高质量旁白生成的包容性设计视频，以提高可访问性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为品牌营销人员和UX/UI设计师制作一个45秒的专业视频，展示包容性设计如何克服认知排斥等挑战，或许通过可访问的包装示例。采用时尚、现代的视觉风格，结合真实案例，利用HeyGen的AI虚拟形象展示案例研究，并整合相关媒体库/素材支持。
用一个60秒的动态视频激励您的观众，目标为初创公司、创新团队和企业家，展示如何通过设计思维应用来创造适应性强的产品，为每个人提供新的和更好的体验。视频应具有激励性、快节奏的视觉美学，配以现代过渡效果，利用HeyGen的多功能模板和场景以及自动字幕/说明。
为游戏开发者和技术创新者创建一个30秒的引人入胜的推介视频，设想如何通过包容性设计重新构想社交游戏，以促进同情多样化用户的系统。视觉风格应是未来感和高度动态的，具有多样化的角色表现，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能完美适配各种平台，并展示富有表现力的AI虚拟形象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的包容性设计视频？
HeyGen通过将文本转化为动态内容，结合AI虚拟形象，帮助您快速创建包容性设计视频，非常适合展示包容性设计原则或可访问的包装示例。这使您能够创造新的和更好的体验，与多样化的观众产生共鸣。
HeyGen能否帮助调整内容以更具包容性地面向多样化的观众？
是的，HeyGen的AI虚拟形象和灵活的品牌控制功能使您能够调整体验，以更好地代表产品体验中的人类多样性。您可以设计有效解决认知排斥的视频，并创造适应不同用户需求的产品。
HeyGen如何支持包容性设计项目的创意思维？
HeyGen提供多种模板和丰富的媒体库，以激发包容性设计项目的创意思维，从设计思维练习到开发设计模式卡。这些工具和活动帮助您从构思阶段就构建本质上包容的产品。
HeyGen提供哪些功能以确保我的视频具有可访问性？
HeyGen通过提供自动字幕/说明和多样化的AI虚拟形象，优先考虑可访问性，帮助您创建同情更广泛用户的系统。这确保了您的YouTube内容或内部案例研究能够有效地促进人类多样性，以实现最大范围的传播和理解。