快速创建包容性培训视频
通过引人入胜的包容性培训视频赋能您的员工队伍。使用HeyGen的AI化身和包容性视觉效果实现全球覆盖。
97/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个针对中层管理者的60秒微学习片段，展示职场中常见的无意识偏见，用于包容性培训。采用专业的视觉风格和情景动画，通过HeyGen的真实AI化身生动呈现。
示例提示词2
制作一段30秒的简明教学视频，面向全球观众，强调在多元化团队中文化意识的重要性。该片段应展示从脚本到视频的动态转换，展示世界地图图形和多样化的图像，以吸引观众获取重要的文化见解。
示例提示词3
为市场营销和沟通团队制作一段50秒的实用指南，关于如何创建包容性的企业视频，重点介绍语言可及性的最佳实践。视频应采用简洁、现代的设计，并清晰展示HeyGen的字幕/字幕功能如何增强传播和理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建引人入胜的脚本
首先列出您关于文化意识和包容性的关键信息。利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的书面内容转换为动态场景。
2
Step 2
选择多样化的视觉效果和化身
通过视觉上具有代表性的内容增强您的培训。从反映多样化背景的AI化身库中选择，以真实地传达您的信息。
3
Step 3
生成专业配音
为您的视频添加清晰且引人入胜的音频。使用HeyGen的配音生成功能，从多种声音中选择，确保您的信息被所有人听到和理解。
4
Step 4
导出并分发您的培训
通过品牌控制（标志、颜色）为您的包容性培训视频添加专业的修饰。然后，轻松导出您的视频，以便在您的LMS/LXP解决方案中分发。
常见问题
HeyGen能否高效地创建引人入胜的包容性培训视频？
是的，HeyGen利用AI化身和从脚本到视频的功能，简化了多元化和包容性培训视频的创建过程，帮助您轻松开发有影响力的DEI培训。
HeyGen为个性化培训视频提供了哪些功能？
HeyGen使您能够制作个性化的培训视频，提供可定制的AI化身和多语言配音生成，确保您的内容能够引起全球观众的共鸣并促进文化意识。
HeyGen是否提供将包容性视觉效果融入培训内容的工具？
当然。HeyGen提供访问多样化媒体库和可定制模板的功能，使您能够轻松将包容性视觉效果融入培训视频中，以传达更有影响力的信息。
HeyGen如何确保包容性培训视频的语言可及性？
HeyGen提供多语言配音生成和自动字幕/字幕功能，确保语言可及性，使您的包容性培训视频对更广泛的全球观众易于理解。