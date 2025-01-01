创建全球共鸣的包容意识视频
制作引人入胜的包容意识视频，与多元化观众建立联系，利用AI化身简化制作过程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为国际商业伙伴开发一段60秒的企业视频，强调商业互动中的文化意识。该视频应采用简约而高雅的视觉风格，依靠从脚本到视频的清晰转换功能和本地化字幕/说明，以有效传达跨语言和文化背景的细微信息。
为新员工制作一段30秒的指导视频，强调无偏见代表的重要性，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，获取多样且真实的视觉元素。视频应保持简洁、专业的美学风格，利用预设模板和场景保持一致性，并采用直接、鼓励的语气，适合人力资源培训。
制作一段60秒的公共服务公告，聚焦于社交媒体关注者的包容性普遍故事。运用引人共鸣的情感视觉效果，结合由HeyGen的语音生成技术支持的引人入胜的口语叙述，并通过调整纵横比和导出适应各种平台，确保内容真正引人入胜。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何有效地帮助创建包容意识视频？
HeyGen使您能够创建具有吸引力内容和无偏见代表的包容意识视频。利用多样化的AI化身和自定义视觉元素，有效传达您的信息。
HeyGen提供哪些创意工具来开发有影响力的视频内容？
HeyGen提供强大的创意工具，使您能够从脚本和故事板中构建引人入胜的内容。利用专业模板，添加自定义视觉和音频元素，并生成自然的语音旁白，以创建有影响力的视频。
HeyGen如何确保面向全球观众的视频在文化上产生共鸣？
HeyGen通过提供本地化和文化意识功能，支持设计具有全球共鸣的视频。您可以生成多语言的专业语音旁白，并添加精确的字幕，确保您的信息被普遍理解。
HeyGen能否简化创建引人入胜的指导视频的过程？
当然，HeyGen通过其用户友好的界面和预设模板简化了创建引人入胜的指导视频的过程。轻松将您的脚本转化为精美的视频，确保您的内容既信息丰富又吸引观众。