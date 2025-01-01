创建全球共鸣的包容意识视频

制作引人入胜的包容意识视频，与多元化观众建立联系，利用AI化身简化制作过程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为国际商业伙伴开发一段60秒的企业视频，强调商业互动中的文化意识。该视频应采用简约而高雅的视觉风格，依靠从脚本到视频的清晰转换功能和本地化字幕/说明，以有效传达跨语言和文化背景的细微信息。
示例提示词2
为新员工制作一段30秒的指导视频，强调无偏见代表的重要性，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，获取多样且真实的视觉元素。视频应保持简洁、专业的美学风格，利用预设模板和场景保持一致性，并采用直接、鼓励的语气，适合人力资源培训。
示例提示词3
制作一段60秒的公共服务公告，聚焦于社交媒体关注者的包容性普遍故事。运用引人共鸣的情感视觉效果，结合由HeyGen的语音生成技术支持的引人入胜的口语叙述，并通过调整纵横比和导出适应各种平台，确保内容真正引人入胜。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建包容意识视频

制作有影响力、易于访问且在文化上产生共鸣的视频，促进理解并在您的组织或全球观众中推广多样性。

1
Step 1
创建您的脚本和故事板
首先开发一个深思熟虑的“脚本和故事板”，有效传达您的包容信息。利用“从脚本到视频”功能，将您的书面内容无缝转化为视觉叙事，确保为您的视频奠定清晰而引人入胜的基础。
2
Step 2
添加可访问性功能
通过整合“可访问性和合规性”元素来增强视频的覆盖面。加入“字幕/说明”，确保您的信息对听障或在嘈杂环境中的观众清晰可见，使您的内容普遍易懂。
3
Step 3
选择多样化的视觉和音频元素
以“文化意识”为核心设计您的视频。利用“语音生成”提供多样的语言选项，确保您的信息与广泛的全球观众产生共鸣，并反映多样化的观点。
4
Step 4
为全球观众导出
通过优化格式，为全球观众准备有影响力的“视频”。利用“纵横比调整和导出”功能，确保您的成品视频完美适应各种平台和设备，覆盖每位目标观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过社交视频扩大意识

.

快速制作引人入胜、易于访问的社交媒体视频，有效传播包容意识信息。

常见问题

HeyGen如何有效地帮助创建包容意识视频？

HeyGen使您能够创建具有吸引力内容和无偏见代表的包容意识视频。利用多样化的AI化身和自定义视觉元素，有效传达您的信息。

HeyGen提供哪些创意工具来开发有影响力的视频内容？

HeyGen提供强大的创意工具，使您能够从脚本和故事板中构建引人入胜的内容。利用专业模板，添加自定义视觉和音频元素，并生成自然的语音旁白，以创建有影响力的视频。

HeyGen如何确保面向全球观众的视频在文化上产生共鸣？

HeyGen通过提供本地化和文化意识功能，支持设计具有全球共鸣的视频。您可以生成多语言的专业语音旁白，并添加精确的字幕，确保您的信息被普遍理解。

HeyGen能否简化创建引人入胜的指导视频的过程？

当然，HeyGen通过其用户友好的界面和预设模板简化了创建引人入胜的指导视频的过程。轻松将您的脚本转化为精美的视频，确保您的内容既信息丰富又吸引观众。