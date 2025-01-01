创建身份验证教学视频
通过将脚本直接转换为视频，快速高效地生成清晰的身份验证说明。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内部团队创建一个简洁的45秒动画解释视频，说明身份验证的重要性和合规的最佳实践。利用引人入胜的模板和场景，清晰地呈现复杂信息，采用专业但易于理解的视觉风格，并通过脚本旁白生成清晰的文字转视频。
为用户制作一个快速的30秒在线指南，指导他们如何成功上传在线身份验证所需的文件。视频应高度视觉化，利用媒体库/素材支持提供简洁的图形和简短明确的指示，字幕/说明始终可见，以确保即使无声也能清晰理解，采用高效直接的视觉风格。
为企业设计一个50秒的动态教程，旨在创建安全的身份检查，重点介绍典型视频验证通话中涉及的步骤。视频需要具备时尚现代的视觉美感，能够调整纵横比并导出以便多平台分发，展示一个专业的AI化身，以自信和信息丰富的语调引导观众完成整个过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化身份验证教学视频的制作？
HeyGen通过AI驱动的视频模板和脚本转视频功能，让您轻松创建身份验证教学视频。这大大简化了身份验证过程，使其更具吸引力，并提高合规培训的效果。
在HeyGen中，AI化身在增强身份验证视频方面扮演什么角色？
在HeyGen中，AI化身作为专业的演示者，为您的身份验证视频增添人性化的触感，无需复杂的拍摄。这些AI化身结合AI语音演员功能，确保身份验证说明的清晰和一致性，提升用户入职视频的效果。
我可以使用HeyGen自定义身份验证视频的外观和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的可定制场景、媒体库/素材支持和品牌控制，包括标志和颜色，允许您完美地将身份验证内容与品牌指南对齐。您可以定制每个方面，以创建有影响力的教学视频。
HeyGen如何支持为全球观众创建多语言身份验证视频？
HeyGen通过提供多语言语音和AI字幕生成功能，支持您为全球观众创建身份验证视频。这确保了您的说明对全球用户来说是可访问且易于理解的，提升了在线身份验证的用户体验。