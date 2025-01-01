创建HRIS概述视频：快速、吸引人且由AI驱动
通过将文本转化为吸引人的HRIS概述视频，使用HeyGen的从文本到视频功能简化HR培训并提高员工参与度。
为新员工开发一个90秒的HRIS培训视频，涵盖如请假申请和福利注册等基本自助服务功能。该视频应采用欢迎且吸引人的视觉风格，配以友好的屏幕文字和温暖的旁白，营造积极的员工入职体验。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成叙述，并确保所有字幕/说明自动生成以提高可访问性。
制作一个2分钟的合规培训视频，向所有员工解释HRIS中的新数据隐私法规。视频需要权威但易于理解的视觉风格，使用一致的企业品牌和专业的媒体库/库存支持的素材，并配以精准的旁白。使用HeyGen的可定制模板和场景保持品牌一致性，同时提供关于合规的关键AI驱动概述视频。
设计一个45秒的宣传视频，针对HR经理和L&D专家，展示创建HRIS模块介绍内容的简便性。该视频应具有动态和现代的视觉风格，快速剪辑和欢快的背景音乐，强调定制化和效率。展示HeyGen的可定制模板和场景如何实现快速部署，并利用纵横比调整和导出进行多平台分发。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化HRIS概述视频的创建？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，允许HR团队高效创建HRIS概述视频。通过从文本到视频的功能和AI虚拟形象，您可以快速将脚本转化为吸引人的内容。
HeyGen为技术HRIS培训视频制作提供了哪些具体功能？
HeyGen为技术HRIS培训视频制作提供了强大的功能，包括先进的AI虚拟形象和精准的旁白生成。它还提供自动生成字幕和可定制模板，以确保全面和可访问的学习体验。
为什么选择HeyGen来增强HRIS培训内容的员工参与度？
HeyGen通过创建动态且视觉丰富的HRIS培训视频来帮助提高员工参与度。利用专业的AI虚拟形象和媒体库制作吸引人的内容，吸引注意力并提高员工入职和合规培训的学习保留率。
HeyGen是否支持HRIS视频计划的品牌化和扩展？
是的，HeyGen完全支持品牌控制，允许HR团队将标志和自定义颜色融入HRIS培训视频中。平台的可定制模板和多语言支持也使您能够在全球范围内扩展视频内容，同时保持品牌一致性。