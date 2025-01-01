创建吸引并留住员工的人力资源入职视频

通过个性化的入职体验和动态AI化身提升员工参与度和保留率。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的基本人力资源入职视频，适用于大型企业的新员工，采用简洁、专业的美学风格和清晰的信息解说。利用HeyGen的从脚本到视频的功能确保准确性，并添加字幕以提高可访问性，使入职过程顺畅全面。
示例提示词2
设计一个30秒的入职视频，针对初级职位，旨在通过突出团队合作和公司使命来增强员工参与感，采用动态视觉效果和充满活力的音频风格。利用HeyGen的可定制视频模板和丰富的媒体库/素材支持，快速创建视觉吸引力强的体验。
示例提示词3
制作一个90秒的详细人力资源入职视频，专为新管理层招聘而设计，解释高级福利套餐和领导期望，采用精致的企业视觉风格和令人安心的权威语音解说。该视频应有效地创建人力资源入职视频，促进员工保留，利用HeyGen的AI化身和纵横比调整及导出功能，适用于各种内部平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建人力资源入职视频

使用AI驱动功能轻松制作专业且引人入胜的人力资源入职视频，欢迎新员工并展示您的公司文化。

1
Step 1
选择模板或编写脚本
从可定制的视频模板中选择，或将您的HR入职脚本直接粘贴到HeyGen中，开始使用从脚本到视频功能创建引人入胜的入职视频。
2
Step 2
选择您的AI代言人
通过从我们多样化的AI化身库中选择AI代言人来增强您的信息传递，使用AI化身解说您的HR入职内容。
3
Step 3
应用品牌和丰富内容
整合公司的品牌元素，包括标志和颜色，并使用品牌控制（标志、颜色）添加背景音乐、素材媒体和自动字幕等必要元素。
4
Step 4
导出并分享您的视频
生成高质量的人力资源入职视频，并轻松以各种纵横比导出，以便在所有内部平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

打造引人入胜的欢迎体验

开发鼓舞人心且个性化的欢迎视频，有效传达公司文化并激励新团队成员。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的人力资源入职视频？

HeyGen使您能够快速创建专业且引人入胜的入职视频。利用我们的AI驱动功能，包括逼真的AI代言人和可定制的视频模板，制作与新员工产生共鸣的个性化欢迎视频，提升员工参与度。

HeyGen为入职视频提供了哪些AI驱动功能？

HeyGen提供强大的AI驱动功能，革新您的入职视频。利用我们的AI生成化身和先进的从文本到视频功能，将普通脚本转化为动态视觉内容，配有多语言语音解说和自动字幕，适合全球团队。

HeyGen的可定制视频模板适合用于人力资源入职视频吗？

当然，HeyGen提供多样化的可定制视频模板库，专为满足各种人力资源需求而设计，包括全面的人力资源入职视频。轻松将公司标志和颜色融入其中，确保从第一天起就展现一致且专业的公司文化。

HeyGen能通过其视频提高员工参与度和保留率吗？

是的，通过创建个性化的欢迎视频和引人入胜的入职视频，HeyGen显著提高了员工参与度和保留率。制作良好、信息丰富且欢迎的入职体验为新员工融入公司文化奠定了积极的基调。