Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工创建一个90秒的欢迎入职视频，重点是让他们的第一天变得顺利且引人入胜。视觉风格应现代且包容，展示多样化的AI化身在各种工作环境中，配以温暖和邀请的旁白。这个引人入胜的视频旨在介绍公司文化和初步程序，利用HeyGen的AI化身增添人性化触感，而无需传统拍摄。
为人力资源专家和经理开发一个45秒的活力人力资源交接视频，展示如何轻松创建品牌内容以用于内部沟通。视频应具有流畅的公司品牌视觉风格，配以欢快的背景音乐和专业的旁白，确保所有材料的品牌一致性。此解决方案使用HeyGen的广泛视频模板和场景，快速组装高质量的品牌信息。
为培训和发展团队制作一个详细的2分钟培训视频，专门用于复杂班次交接中的技术知识传递。视觉风格必须清晰且具有指导性，结合详细的屏幕录制和逐步视觉，配以冷静、精确和教育性的旁白。此视频将通过提供全面、易于消化的内容来促进LMS集成，增强HeyGen的高级旁白生成以实现一致的叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动的视频创作工作流程？
HeyGen通过允许用户直接从文本脚本生成专业视频，利用可定制的AI化身和逼真的旁白等高级AI工具，简化了AI驱动的视频创作。这一简化流程显著提高了各种应用的效率，包括培训视频的制作。
HeyGen提供哪些AI功能用于视频定制和品牌一致性？
HeyGen提供强大的AI功能用于视频定制，包括多样化的AI化身和逼真的旁白，可以根据您的品牌进行定制。我们的生成式AI工具确保所有引人入胜的视频的品牌一致性，甚至支持唇同步和面部替换等功能以增强个性化。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成用于培训视频？
是的，HeyGen旨在支持无缝的LMS集成，简化培训视频的分发并增强工作流程自动化。这允许端到端的视频生成和部署，确保您的引人入胜的视频高效地到达受众。
HeyGen的视频输出有哪些技术特性确保质量和可访问性？
HeyGen通过自动生成字幕和内置视频翻译器等功能确保技术质量和可访问性，支持全球观众。该平台还提供灵活的纵横比调整、导出和背景生成，以在所有引人入胜的视频中保持专业标准。