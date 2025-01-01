创建招聘工作流程视频以加速招聘
通过将文本转换为引人入胜的视频，提升招聘流程的清晰度和候选人体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个信息丰富的45秒视频，解释招聘流程中的关键步骤，目标是提升求职者的候选人体验。利用HeyGen的从脚本到视频功能和清晰的字幕/说明，提供现代、用户友好的解释，视觉和音频风格信息丰富。
为人才招聘团队创建一个简洁的30秒内部招聘工作流程视频，突出使用新视频工具进行招聘的最佳实践。使用HeyGen丰富的模板和场景库以及媒体库/素材支持，实现流畅、专业和指导性的视觉风格，并配以清晰的音频叙述。
开发一个创意60秒品牌化视频招聘广告，针对关键职位，旨在吸引多元化的潜在候选人。利用HeyGen的AI虚拟形象作为吸引人的主持人，并进行纵横比调整和导出，以优化各种平台，同时保持大胆、视觉冲击力强且充满活力的音频和视觉风格，反映您独特的雇主品牌。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的招聘视频制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和多样的AI视频模板，帮助您制作专业且引人入胜的招聘视频内容。您可以轻松定制视频以反映品牌的独特身份，大大提升视频制作效果。
HeyGen在简化招聘流程方面提供了哪些好处？
HeyGen允许您创建有影响力的招聘工作流程视频，大大简化招聘流程。通过传递一致、高质量的视频信息，您可以提升整体候选人体验并减少人工工作。
HeyGen能帮助我们制作品牌化的雇主视频吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够制作引人注目的雇主品牌视频。轻松定制视频，添加您的标志、颜色和特定视觉元素，以完美匹配品牌的外观和风格。
HeyGen如何简化视频面试和其他招聘内容的制作？
HeyGen通过其直观的文本到视频AI简化了专业视频的制作，允许您从脚本生成动态视频面试和各种招聘内容。利用逼真的AI虚拟形象和配音，使HeyGen成为招聘的强大视频工具。